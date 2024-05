VT Plus, Manipulapp: participantes indicam aplicativos a rivais em dinâmica

Os Conquisteiros tiveram que indicar os rivais em aplicativos na Dinâmica de Apontamentos de A Grande Conquista 2 (Record). Confira como foi a ação.

O que aconteceu

Realizada ontem (26), a Dinâmica de Apontamentos foi exibida nesta segunda-feira (27). Os Conquisteiros tiveram que escolher quais aplicativos combinavam com os adversários.

Cel, Guipa, Fernando e Liziane foram os mais apontados. Os participantes receberam apps de Manipulapp, VT Plus e outros.

Quem indicou quem:

Hideo chamou o Guipa e o indicou no aplicativo VT Plus;

De Albú escolheu Any, apontando o aplicativo VT Plus;

Fellipe apontou Cel, colocando-o no Manipulapp;

Vinigram chamou Cel e o indicou no Jardim da Conquista como planta;

Brenno indicou Edlaine, direcionando-a ao Marionapp. Ainda a apontou como planta na casa por não fazer as tarefas diárias;

Hadad colocou Liziane, indicando para o Marionapp;

Fernando apontou Geni para o Manipulapp;

Catia selecionou Fernando, colocando-o no VT Plus;

Bruno indicou Fernando como Marionapp;

Guipa também colocou Fernando no VT PlayPlus;

Dona Geni revidou em Fernando, colocando-o no Manipulapp;

Cel apontou Fellipe no Fofocapp;

Kaio selecionou Vinigram como Fofocapp;

Edlaine indicou Liziane como VT Plus;

Rambo chamou Guipa, direcionando-o ao VT Plus;

Taty Pink colocou Guipa no VT Plus também;

Any indicou de Albú como Marionapp;

Liziane selecionou Hadad direcionou-o ao Manipulapp.

Tretas mais marcantes

De Albú acusou Any de "fazer VT", e a Conquisteira disse que a "máscara dele caiu". "Meu nome não sai da sua boca", disse ela.

Vinigram atacou Cel. "Não faz movimento, é uma planta", afirmou. "Não tem posicionamento, não tem coerência."

Kaio criticou Vinigram por tentar "fazer a cabeça" de Edlaine, sua aliada, sobre ele.

Brenno disse que Edlaine era "marionete no jogo". "Eu estava no momento em que você falou coisas absurdas, e que eu te corrigi, e depois você disse que não falou. E esse foi o foco da nossa briga", replicou Edlaine. "A sua soberba é horrível" respondeu Brenno.

Lizi também entrou na discussão. "Você é prepotente, sim, é soberba, sim", opinou Lizi sobre Edlaine. Em seguida, a influenciadora tretou com Hadad.

Sem surpresas, Edlaine também discutiu com Lizi. "É uma pessoa que não prega empatia, não tem sonoridade", afirmou Edlaine sobre a colega. "Eu não sou sombra de ninguém, pelo menos", respondeu Lizi.

Já Dona Geni teve uma desavença com Fernando — que estendeu a briga com Bruno e Guipa.

