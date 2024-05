Nadja Haddad comemora primeiro mês do filho José: 'Meu filho tão esperado'

A jornalista Nadja Haddad, apresentadora do SBT, celebrou neste sábado (25) o primeiro mês do filho José, que segue internado na UTI após um parto prematuro.

O que aconteceu

Ela esperava gêmeos com o marido, Danilo Joan, mas o outro filho, Antônio, morreu duas semanas depois do nascimento. No texto de celebração do aniversário de José, Nadja relembrou de Antônio.

José Haddad Joan completa hoje 1 mês de vida! Meu filho tão esperado. Foram 30 dias lutando, já encarando o seu primeiro desafio neste mundão. Com o apoio, claro, do nosso Antonio Haddad Joan, nosso filho anjinho lá de cima, que com toda a sua luz e amor continua fortalecendo laços por aqui.

Nadja Haddad, em seu Instagram

Em um vídeo, Nadja diz que a sensação é de gratidão pela vida de José.

Todos os dias eu faço esse mesmo caminho na maternidade, mas hoje, mais do que em qualquer outro dia, a sensação não é de medo, não é de aflição, a sensação é de gratidão. Um mês do nosso milagre. Um mês que dei à luz a um anjo, que é o Antônio, e ao José, um guerreiro vitorioso. Dia após dia ele mostra para a gente o quanto vale a pena viver. O quanto ele sente vontade de viver. E como sou mais feliz agora por ser mãe de José e do Antônio. Hoje, sigo para aquela UTI neonatal com mais alegria ainda. José está bem, sendo abençoado por nós e pelo Antônio.

Nadja Haddad, em vídeo publicado no Instagram

A jornalista agradeceu as mensagens de carinho de amigos, familiares e do público. "É o momento também de agradecer a TODOS pelas mensagens carinhosas, orações emanando luz e pelas doações de sangue que estão ajudando - e muito - o nosso José por aqui! Viva!!!!".

Perda do filho

O bebê morreu dia 11, na véspera do Dia das Mães. Antônio e José nasceram no dia 25 de abril. No entanto, Antônio foi levado para a UTI neonatal da maternidade Pro-Matre Paulista.

Nas redes sociais, Nadja emocionou ao lamentar a morte do filho. "Meu primeiro dia das mães não foi como eu queria ou imaginava. Deus recolheu nosso Antônio. Meu filho virou um anjinho. Parte de mim morreu? Mas sei que Deus me dará forças, a mim e ao meu marido, Danilo, pelo nosso José. Em tão pouco tempo, Antônio uniu muita gente em oração, em comunhão. Me ensinou, como José tem me ensinado, a fortaleza e a profundidade que é ser mãe", relatou.