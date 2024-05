Lucas 'Buda' tranquiliza fãs após assalto no Rio: 'Estou bem fisicamente'

Lucas Henrique, o Buda, participante do BBB 24, relatou ter sido vítima de um assalto no início da madrugada deste domingo, 26, no Rio de Janeiro. Ele deu mais detalhes sobre o caso em seu Instagram.

"Passando para dizer que estou bem, apesar do que aconteceu. Estou sem celular, falando pelo celular da equipe. Ontem, chegando em casa após os eventos, a gente foi interceptado por um veículo e três pessoas saíram armadas. Assaltaram, levaram tudo: celular, relógio, documento, carteira, enfim", relatou.

Por fim, Buda concluiu: "Estou resolvendo essas burocracias. Delegacia, B.O. [Boletim de ocorrência], um monte de coisa. Vou ficar um pouco sumido por causa disso. Estou bem fisicamente, isso que importa. As coisas materiais a gente vai recuperando com o tempo. Hoje agradeço a Deus pela vida e por estar bem".