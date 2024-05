Diogo Nogueira canta na praia e defende shows gratuitos: ?Democracia viva?

De Splash, no Rio

Atração do TIM Music Rio, festival que acontece na praia de Copacabana até 2 de junho, Diogo Nogueira defende a realização de shows gratuitos para democratizar o acesso a cultura da população.

"[Chuva caiu] Para lavar a alma. Mesmo chovendo, o público veio e se divertiu. Eventos gratuitos onde as pessoas podem desfrutar de artistas que elas não tem o costume, até por conta das casas tem o valor muito alto. Oportunidade pro povo ser feliz, pra democracia estar viva com a chama acesa. O samba faz isso. A música popular brasileira tem esse poder. Feliz pela noite de hoje. Pode chover e cair canivete, mas quando tem música, quando tem show, o povo vem."

- Diogo Nogueira

Como foi o show

Diogo foi o anfitrião da noite e recebeu duas mulheres para ajudar na missão de homenagear Beth Carvalho: Marvvila e Roberta Sá.

"O sentimento de felicidade de poder homenagear uma das maiores sambistas do mundo. Uma mulher que abriu portas para todos nós artistas, tanto da nova geração quanto da época de 1970, com Almir Guineto, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Sombrinha e por aí vai. Uma satisfação poder homenagear uma pessoa que cumpriu uma missão e deixou um legado para a gente dar sequência."

Pouco depois das 17h, Diogo subiu ao palco para cantar "O Show Tem Que Continuar" para uma plateia ainda tímida. Na sequência vieram "1800 Colinas" e "Folhas Secas", canções lançadas na década de 1970, até que "Meu Lugar", sucesso conhecido na voz de Arlindo Cruz", animou quem estava por ali.

Marvvila assumiu o palco para cantar "Saco de Feijão" e "A Chuva Cai" - faixas compostas por baluartes da Velha-Guarda da Portela. A Mangueira, sua escola do coração, será contemplada nas canções "As Rosas Não Falam" e "O Mundo é um Moinho", do mestre Cartola.

Roberta Sá e Diogo Nogueira cantam juntos no TIM Music Rio Imagem: Rogério Von Kruger/ Divulgação

Já Roberta Sá empolgou com "Acreditar" e "Ainda É Tempo Pra Ser Feliz" - essa ao lado de Diogo. Os três subiram juntos ao final para encerrar a homenagem debaixo de chuva moderada e diante de um público acima dos 40 e muitas famílias.