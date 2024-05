Johnny Wactor, de 'General Hospital', morre aos 37 em assalto nos EUA

O ator Johnny Wactor faleceu neste sábado (25), aos 37 anos de idade. Conhecido pelo seu trabalho na série "General Hospital", o artista foi atingido por um tiro durante um assalto.

O que aconteceu

A mãe do ator, Scarlett Wactor, relatou que o filho estava no centro de Los Angeles (EUA) quando viu três homens tentando arrombar seu carro. Johnny estava acompanhado de um amigo na ocasião.

No relato ao TMZ, ela afirmou que o ator não tentou lutar ou impedir que seu automóvel fosse levado. Mesmo assim, os criminosos o balearam antes de partir com o veículo.

Johnny chegou a ser resgatado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A publicação informou que as autoridades ainda não divulgaram características dos suspeitos.

Carreira

Johnny começou sua carreira de ator em 2007 no famoso programa do canal Lifetime 'Army Wives', interpretando vários papéis. O currículo do artista ainda inclui atuações em 'Westworld', 'The OA', 'NCIS', 'Station 19', 'Mentes Criminosas' e 'Hollywood Girl'.

Muitos dos fãs de Johnny o lembrarão por seu tempo em 'General Hospital', em que interpretou Brando Corbin - casado com a viciada em drogas Sasha Corbin. Ele desempenhou esse papel de 2020 até seu personagem ser tirado do programa em 2022.