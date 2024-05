Ana Maria curte noite romântica com namorado ao som de Andrea Bocelli

Ana Maria Braga compartilhou o registro de uma noite romântica com seu namorado, Fabio Arruda.

O que aconteceu

Na foto, os dois apareceram abraçadinhos no show do cantor Andrea Bocelli no Allianz Parque, na Zona Oeste da capital paulista, no último sábado (25). O tenor também se apresenta neste domingo (26).

Ana Maria Braga compartilha foto com o namorado Fabio Arruda no show do Andrea Bocelli, no Allianz Parque Imagem: Reprodução/Instagram

Além do namorado, a diretora do Mais Você, Vivi De Marco também estava presente.

Fã de Abel Ferreira, treinador multicampeão do Palmeiras, a apresentadora também compartilhou um registro com o técnico do seu time do coração.

Durante o show, Andrea Bocelli e seu filho Matteo foram presenteados com uma camisa do Palmeiras. Nas redes sociais, o clube publicou o trecho de um vídeo da apresentação enquanto Matteo segurava a camiseta palmeirense.