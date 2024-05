Conchinha pode virar carinho bem mais quente; veja dicas para a posição

A conchinha é uma posição sexual bem gostosa, mas que, convenhamos, é mais meiga e romântica do que a maioria. Combina, inclusive, com aquele sexo matinal preguiçoso do fim de semana, quando o casal fica entrelaçado na cama sem pressa de levantar...

No entanto, dá para curtir esse aconchego todo e apimentar a situação, dando um toque mais selvagem à conchinha. Como? Siga as dicas:

1. Fique de frente para um um espelho

Ver a própria performance erótica, como se você estivesse assistindo a um pornô, pode ser muito estimulante. E o melhor é que, mesmo de costas, dá para manter contato visual com o parceiro, apimentando ainda mais a transa.

2. Guie o homem

Aproveite que estará com as mãos livres e mostre ao parceiro exatamente onde prefere ser tocada. Oriente-o sobre o tipo de pressão que gosta, qual movimento lhe dá mais prazer, em parte do seu clitóris há maior sensibilidade...

Bônus: ele ainda terá a outra mão livre para acariciar o seu cabelo.

3. Vire de bruços.

Diferentemente da clássica posição de quatro, ao se virar de bruços o parceiro ficará pousado sobre você, o que significa que terão bastante contato corporal. Para aumentar ainda mais o prazer, vale experimentar colocar um travesseiro embaixo do ventre. Isso ajuda a dar mais sustentação aos movimentos e faz com que a penetração fique ainda mais gostosa, já que o seu bumbum ficará elevado.

4. Faça o movimento sexy

Após deitar-se de lado, flexione as pernas e traga-as para perto do peito. O homem também se deita de lado, sendo que durante a penetração os movimentos podem ser coordenados como uma dança sensual na qual você leva seu quadril de encontro ao do parceiro.

5. Entrelace as pernas uma na outra

Isso faz com que você fique mais "apertada", aumentando o prazer. Desse jeito, o pênis vai friccionar o clitóris durante os movimentos, fazendo com que tenha um orgasmo mais intenso.

6. Se você curte ou tem curiosidade, teste o anal

Você sabia que a conchinha é a posição ideal para praticar o sexo anal com mais conforto? Isso porque o pênis é curvo e entra de forma mais suave. Além do mais, é uma estratégia que permite que mulher controle o ritmo e a profundidade da penetração.

7. Use um sex toy.

Mais uma vantagem de ter as mãos livres durante a conchinha: você pode brincar com um acessório erótico ou pedir ao par que a estimule com algum aparelho. Os diminutos bullets, próprios para o clitóris, são os ideais. Géis de massagem com efeito hot ou ice também podem produzir sensações incríveis.

Fontes: Andreia Berté, palestrante motivacional e coaching de sensualidade, de Curitiba (PR); Fernanda Pauliv, consultora e palestrante de sensualidade, de Curitiba (PR) e Vanessa de Oliveira, sex coach e palestrante

*Com matéria publicada em 17/05/2023