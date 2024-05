Marcela Mc Gowan sobre BBB: 'Divorciada e queria viver alguma coisa doida'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a influenciadora e ginecologista Marcela Mc Gowan falou a respeito de sua participação no BBB 20 (Globo).

Marcela conta que foi ao programa sem planos determinados. "Foi uma escolha super pessoal [ir para o programa], do tipo 'estou divorciada, vou viver alguma coisa muito doida'."

Entrei muito pra viver a experiência, não tinha estratégia nem pra ganhar, pra nada. Marcela Mc Gowan

A médica finalizou. "A sensação que eu tinha é que durante muitos anos da minha vida eu vivia numa caixa, fazendo tudo que os outros esperam."

Marcela Mc Gowan sobre estudar sexualidade: 'Ninguém respondia as mulheres'

Marcela contou como surgiu seu interesse por estudar sexualidade. "Começou porque eu vi que ninguém respondia as dúvidas das mulheres. Eu estava lá com meu chefe e a mulherada trazia questões e não tinha resposta nenhuma. Quando você vai atender mulheres, você tem que entender o mínimo de gênero, de feminismo. Foi uma mudança pessoal e profissional, mudou tudo na minha vida."

Marcela Mc Gowan sobre sexualidade: 'Medo de assumir e perder minhas pacientes'

A médica revelou ter tido medo de assumir sua bissexualidade e perder pacientes. "Eu tinha muito medo pela ginecologia, do quanto isso poderia afetar. Como as mulheres de uma cidade pequena vão entender que eu gosto de mulher e vão achar que meu consultório é tranquilo? Quando eu despertei pra tudo, eu fiquei: o que eu vivi na minha vida que foi por mim?"

Marcela Mc Gowan ensina posição para usar com vibrador e conta crise de riso durante sexo

Marcela falou ainda a respeito do uso de vibradores. "Sentada da deusa é uma posição que eu nomeei porque eu fazia especialmente com mulher. A pessoa que está deitada fica sentadinha, quietinha e posiciona o vibrador geralmente na vulva de quem tá embaixo. A outra pessoa senta por cima e encaixa também no vibrador. Ele vibra nas duas vulvas ao mesmo tempo."

Marcela sobre relacionamento com Luiza: 'Me lasquei no primeiro beijo'

A médica comentou a respeito de seu relacionamento com a cantora Luiza Martins. "A gente tomou todas. Aí fui lá e beijei. Ela achava que eu nunca ia me interessar por ela. Mas eu também estava só pra ficar, estava 'piranhona'. No primeiro beijo, eu já me lasquei. Sabia que aquele beijo tinha sido diferente dos outros que eu tinha dado na semana anterior. Falei: 'vou viver.' Estamos juntas há 3 anos."

