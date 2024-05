Leci Brandão comemora volta aos palcos após internação: 'Sou muito forte'

Leci Brandão, 79, é uma das atrações do Nômade Festival, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, neste final de semana. A artista faz o seu segundo show após internação em janeiro passado em virtude de problemas vasculares.

Estou muito ansiosa para cantar. Esse é um dos primeiros shows depois da minha internação. Estou de idade, sim, mas sou muito forte. Muito axé para nosso dia no Nômade. - Leci Brandão

O que ela disse

A proposta para se apresentar na 5ª edição do festival que valoriza a música brasileira foi aceita de imediato pela artista. "Fiquei muito feliz com o convite. É muito bom poder cantar para quem ama as nossas raízes. Vai ser um grande show. Estou ansiosa."

Leci Brandão - Nômade Festival Imagem: Nômade Festival / Rafael Strabelli

Prestes a completar 80 anos, Leci brinca que ainda vê a barriga revirar momentos antes de subir no palco. "O dia que eu não tiver frio na barriga não canto mais."

Importância do samba na vida: "Eu sou quem eu sou graças ao samba. Ele me abriu portas que me trouxe até aqui."

Representatividade em cima dos palcos: "Eu canto para os movimento negros, indígenas, LGBTQIAP+, mulheres e a população preta em geral. Canto a vida, a celebração, a liberdade e também protesto. Sempre protestei e muitas das pautas estão em evidência."

Planos para celebrar os 80 anos: "Quero reunir as melhores músicas que lancei, as melhores manifestações que fiz e produzir um álbum. Acredito que um show também".