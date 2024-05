Após armação de Chay, Rosário ganha na loteria com gesto de Fabian em show

Do UOL, em São Paulo

No episódio de 'Cheias de Charme' deste sábado (25), Chayene encontra caixa surpresa para colocar plano contra Empreguetes em prática. Inácio topa evento grande e desiste de ir a prêmio ver Rosário.

Simone conta que Inácio caiu no plano dela de novo contrato misterioso com bufê. Socorro impede Empreguetes de abrirem caixa e bomba de tinta explode na cara dela. Fabian se prepara para entrar no show.

Inácio não encontra rua falsa dada por Simone e volta para o Rio. Gentil chama Fabian ao palco para entregar prêmio, que revela que dueto é de autoria de Rosário.

Chayene é descoberta, se revela, vai ao palco e faz discurso convidando Empreguetes para abrir show no Festival de São João. Rosário e Fabian fazem dueto no palco.

Empreguetes recebem prêmio e Sandro tenta bater em Gentil por elogio a Penha. Para entrar no teatro, Inácio diz que é irmão gêmeo de Fabian. Inácio vê Rosário e Fabian se beijando no camarim.