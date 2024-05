'A Mãe da Noiva' é mais um filme a mostrar a Tailândia de luxo; veja preços

A Tailândia embeleza produções cinematográficas há muitos anos. Impossível não lembrar, por exemplo, do filme "A Praia" (2000) com Leonardo DiCaprio e seus cenários paradisíacos - o que causou até problemas ao serem lotados por turistas.

Mais recentemente, também foi revelado que a terceira temporada de "The White Lotus" (HBO) explorará as ilhas e cidades estonteantes do país asiático.

Mas desde já quem está de olho nas novidades em streaming pode sonhar com umas férias tailandesas. A localidade também é cenário do novo filme ' A Mãe da Noiva' (Netflix). Dirigida por Mark Waters, a comédia romântica foi filmada em dois hoteis de sonho: o Anantara Layan Phuket Resort e Anantara Mai Khao Phuket Villas, ambos na ilha de Phuket.

Na trama é possível ter um gostinho da estrutura de luxo de ambos, como a Villa Real de Dois Quartos de Jim Thompson, que Lana, personagem de Brooke Shields, chamou de lar durante as filmagens. Para se hospedar por lá, cada diária sai por R$ 6016.

Villa Real de Dois Quartos de Jim Thompson, no Anantara Mai Khao Phuket Villas Imagem: Adam Bruzzone

A poucos passos da praia de Mai Khao, esta vitrine do artesanato tailandês é adornada com seda e batizada em homenagem a Jim Thompson, o pioneiro da indústria do tecido da Tailândia.

No trailer do filme é possível já ter o spoiler da Pool Villa, hospedagem com isolamento - e, garante o hotel, generoso suprimento de toalhas felpudas bem usadas pelo personagem de Benjamin Bratt, Will. A estadia sai por R$ 4196 por noite.

Pool Villa, no Anantara Mai Khao Phuket Villas Imagem: Divulgação

Acha que as sessões de ioga, partida de pickleball e coquetéis à beira da piscina são só para Brooke Shields e Chad Michael Murray (Lucas)? Nada disso. Também são estas as atividades para os hóspedes não-famosos, assim como os tratamentos faciais de argila no spa.

Lana (Brooke Shields) e Janice (Rachael Harris), em "A Mãe da Noiva" Imagem: Sasidis Sasisakulporn/Netflix

Anantara Spa, no Anantara Mai Khao Phuket Villas Imagem: Divulgação

Para ver mais de Phuket, os turistas podem cruzar o banco de areia até uma praia isolada para um piquenique gourmet, pegar um barco longtail até Lover's Cove, envolta em selva, ou fazer compras no centro histórico de Phuket.

E para aqueles que nunca querem sair, o Anantara Mai Khao Phuket Villas oferece pacotes de longa estadia.