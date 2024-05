Vinigram dá bronca por urina no chão do banheiro: 'Constrangedor'

Vinigram reuniu os homens da Mansão de A Grande Conquista 2 (Record) e deu uma chamada de atenção sobre a sujeira do banheiro. O cantor disse que ficava constrangido de ver urina dos colegas no vaso sanitário e no chão e reforçou a necessidade da limpeza após o uso.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O participante criticou a higiene na casa: "A gente precisa entrar aqui em um nível de higiene masculina, principalmente, porque a gente vive com outras mulheres. Essas meninas sentam para fazer xixi e é constrangedor... obviamente, como todos nós, às vezes acorda de manhã, aí mija fora. Cara, é simples, é pegar o papel, passar ma privada e no chão, porque também fica no chão. É nojento, constrangedor e anti-higiênico. Não quis nem falar isso na frente delas para não ficar tumultuando".

Hadad cobrou Rambo de não dar descarga quando usa, e o ator retrucou: "Sempre tive costume de economia, esse banheiro é muito rotativo, às vezes deixo por isso, eu tenho dó, são 6 litros de água".

Vinigram indicou que precisa dar a descarga e justificou: "Se fosse só homem, é uma situação. A gente ia lá, depois dava a descarga, também ia ficar um fedor... mas tem mulher, é só dar descarga e limpar o vaso quando mijar, não dá para a gente entrar lá e toda vez estar sujo".

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: Quem é o mais odiado após a 2ª eliminação? Resultado parcial Total de 70 votos 1,43% Any Rodrighero 1,43% Brenno Pavarini 2,86% Bruno Cardoso 4,29% Catia Paganote 2,86% Cel 7,14% Dona Geni 7,14% Edlaine Barboza Fellipe Villas 2,86% Fernando Sampaio 18,57% Guipa 2,86% Hideo 12,86% João Hadad 2,86% Kaio Perroni 5,71% Liziane Gutierrez 1,43% Lucas de Albú Taty Pink 24,29% Vinigram Will Rambo Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 70 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso