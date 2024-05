Roberto de Carvalho mostra pintura feita por Rita Lee do rosto do casal; veja imagem

O músico Roberto de Carvalho, viúvo da cantora Rita Lee, voltou a relembrar a artista em uma publicação no Instagram nesta sexta, 24. Desde a morte de Rita, Roberto tem emocionado os fãs e compartilhado diversos detalhes da vida que os dois levavam juntos. A morte da cantora completou um ano no início de maio.

Na sexta, o músico mostrou uma pintura feita pela artista do rosto do casal. Na imagem, os dois aparecem com bocas maiores e Roberto aproveitou para brincar sobre "harmonização facial".

"A onda é harmonização facial? A Rita fez há muitos anos essa pintura protótipo de nós dois antecipando o que seria essa nova onda", escreveu na legenda.

No aniversário de um ano da partida da cantora, o artista também a homenageou em uma publicação na rede social. "Sangra meu coração E depois, por favor, me acalma. [...] Tanto amor não pode terminar em dor. Vou juntar muita coragem para a última viagem até você. Até sempre, meu amor", escreveu.