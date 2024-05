Resumo de Renascer: confira os capítulos da semana (25/5 a 8/6)

A novela entra em um momento decisivo para montar um quebra-cabeça do passado. José Inocêncio revelará que as lembranças de Teca são da finada Maria Santa. A jovem, inclusive, terá mais um momento de premonição e deixará o fazendeiro em maus lençóis ao desvendar o que aconteceu na morte de Belarmino.

Confira todos os resumos dos capítulo:

Sábado, 25 de maio

Tião se sente mal por estar desempregado. José Inocêncio diz a Teca que a jovem lembra Maria Santa. Zinha fica preocupada com o casamento de João Pedro. Bento deixa claro a José Inocêncio que o filho de João Pedro terá direito sobre as terras do pai. Eliana descobre o segredo de Buba. Augusto e Buba decidem viajar para a fazenda e contar a José Inocêncio que estão juntos. Kika avisa a Eriberto que Eliana cometeu um crime ao violar os sigilos de Buba. Sandra alerta Eliana que transfobia é crime. José Inocêncio abençoa o amor de Augusto e Buba. Rachid decide contratar Joana como cozinheira da casa. Tião pensa em deixar a vila em busca de seus sonhos. Eliana procura Damião.

Segunda-feira, 27 de maio

José Inocêncio é surpreendido por Eliana, que lhe entrega documentos que comprovam que Buba é uma mulher trans. Sandra repreende Eliana. Inácia conta a Ritinha que Eliana esteve na fazenda. Eliana rejeita Damião. Augusto confronta José Inocêncio. Joana se preocupa com a tristeza de Tião. Pastor Lívio conta a Sandra que Egídio pensa em vender a fazenda. José Inocêncio manda Bento resolver a situação com Eliana e os bens que eram de Venâncio. Augusto confessa a Buba que não sabe se terá coragem de olhar para o pai. Buba procura José Inocêncio para conversar.

Terça-feira, 28 de maio

José Inocêncio pede a Augusto e Buba que permaneçam na fazenda. Egídio manda Marçal ficar de olho no Pastor Lívio. José Inocêncio tenta convencer João Pedro a não se casar, e os dois discutem. João Pedro sente que o pai está rejeitando seu futuro neto. Egídio aceita vender suas terras para João Pedro, caso o filho de José Inocêncio desfaça o trato que fez com o pai. Inácia alerta José Inocêncio para a terceira tocaia que o patrão ainda terá no seu caminho. Rachid declara seu amor para Dona Patroa. Damião avisa a José Inocêncio sobre a intenção de Zinha de matar Egídio. Augusto comunica a José Inocêncio que deseja abrir uma clínica na vila.

Quarta-feira, 29 de maio

Kika avisa a Augusto que depois da audiência ele estará livre para exercer a medicina. José Inocêncio não aprova a decisão de Augusto. Eliana provoca Damião. Lu critica Bento por culpar os outros por seu fracasso. Teca assusta Mariana, Buba e Inácia ao entrar em um transe e rever a morte de Belarmino. José Inocêncio reage quando Mariana sugere que foi o marido quem matou Belarmino. Rachid conta a José Inocêncio que queimou a carta de Marianinha endereçada a Maria Santa. Norberto tenta negociar com Egídio a corretagem da venda das terras do coronel. João Pedro celebra o casamento no civil com Sandra, e na hora do brinde comete um ato falho ao chamar a mulher pelo nome de Mariana.

Quinta-feira, 30 de maio

Bento conta a Mariana e a José Inocêncio o deslize cometido por João Pedro em seu casamento. Mariana questiona o casamento sem amor de João Pedro. João confessa a Zinha que sofre por não conseguir tirar Mariana da cabeça. José Inocêncio discute com Mariana. Augusto pergunta ao pai se ele aceita Buba como ela é. Augusto explica ao pai sobre orientação sexual e identidade de gênero. Teca se emociona com o carinho de Buba e Inácia. Inácia confidencia a Buba que sabe que o filho de Teca não é de Venâncio. Bento sente inveja de Augusto e menciona na frente do pai que o registro médico do irmão foi cassado. Todos se reúnem para o casamento de João Pedro e Sandra. Rachid conduz a noiva até o altar. João Pedro fica feliz ao ver José Inocêncio chegar com Mariana na cerimônia religiosa de seu casamento.

Sexta-feira, 31 de maio

José Inocêncio se recorda do seu casamento com Maria Santa celebrado também na Casa de Jacutinga. Egídio e José Inocêncio brindam a derrota que ambos sentiram com o casamento dos filhos. Mariana se embriaga e acaba criando um embate com Sandra na festa de casamento. José Inocêncio enxerga Maria Santa no rosto de Mariana e a tira para dançar. José Inocêncio deixa Mariana furiosa ao chamá-la de Maria Santa. Norberto nomeia Eliana como herdeira de Jacutinga. Dona Patroa sente a partida de Sandra. José Inocêncio avisa a Bento que a proposta que fez a Eliana só será válida se a ex-nora for embora. José Inocêncio pensa em usar Dona Patroa em sua briga contra Egídio.

Sábado, 01 de junho

José Inocêncio diz a Bento que eles oferecerão consultoria jurídica a Dona Patroa para auxiliá-la no divórcio. Lu comenta com Morena que sua família tem posses. Inácia teme pelo que Mariana seja capaz de fazer contra José Inocêncio. Dona Patroa agradece a Rachid por ter levado Sandra ao altar. João Pedro afirma a Sandra que, se José Inocêncio não aceitar seu filho, ele não irá mais considerá-lo como seu pai. Eliana incentiva Dona Patroa a ficar com Rachid. José Inocêncio pede desculpas ao Pastor Lívio. Augusto e Buba contam a Teca que Du está vivo.

Segunda-feira, 3 de junho

Pastor Lívio cobra José Inocêncio de não abençoar o casamento de João Pedro. Tião se despede dos filhos e de Joana na ex Casa de Jacutinga para ir atrás de seus sonhos. Eliana paga Damião depois de dormir com ele. Norberto conta a José Inocêncio que Rachid não revelou o motivo pelo qual foi a Ilhéus. Rachid tenta conquistar Dona Patroa. João Pedro se nega a dar dinheiro para Bento pagar as dívidas e avisa que só negocia com o irmão se ele lhe vender suas terras. Pastor Lívio encontra Tião na estrada e o leva de volta para casa. Joana agradece Pastor Lívio. Du, Pitoco e Neno decidem ir atrás de Teca na Bahia. José Inocêncio escuta quando Inácia diz a Buba que elas não podem fazer nada para evitar o que acontecerá na vida de Teca. Inácia revela a Buba que sabe que o filho de Teca não é de José Venâncio.

Terça-feira, 4 de junho

Inácia comenta com José Inocêncio que Teca sente saudade de seus amigos. Lu tenta convencer Bento de que a proposta de João Pedro de comprar suas terras pode ajudá-lo a quitar as dívidas. Ritinha reclama para Inácia do jeito distante de Damião. Damião intimida todos que tentam se aproximar de Eliana e garante que se ela quiser ele larga tudo para ir para o Rio com ela. Dona Patroa aconselha Eliana a deixar o vilarejo. Augusto recusa o pedido de empréstimo de Bento. Bento fica sem saber o que dizer quando Sandra lhe pede para advogar em favor de Dona Patroa no processo do divórcio. Inácia aconselha José Inocêncio a não envolver Bento no caso de Dona Patroa e Egídio. Bento avisa a Dona Patroa que Egídio está tentando passá-la para trás.

Quarta-feira, 5 de junho

Bento hesita em aceitar defender Dona Patroa no acordo de separação com Egídio. Kika avisa a Eliana que está mudando com Eriberto para São Paulo. Tião e Pastor Lívio conversam sobre as passagens da Bíblia. Egídio deixa claro a Dona Patroa que não concederá o divórcio. Bento confessa a José Inocêncio que não fez o exame da OAB. José Inocêncio expulsa Bento de casa com a roupa do corpo, e João Pedro acolhe o irmão na casa de Morena. Lu fica sabendo por Zinha que Bento não é advogado. Zinha, Morena e Deocleciano vão tocar no Forrobodó e Zinha se encanta por Joana. Norberto, Pastor Lívio e Bento se deparam com Du, Pitoco e Neno na venda.

Quinta-feira, 6 de junho

Pastor Lívio se prontifica a levar Du e os amigos até a fazenda de José Inocêncio. Inácia parece desconfiar de Du. Morena percebe o interesse da afilhada por Joana. Pastor Lívio avisa a Augusto e a Inácia que Bento está provisoriamente instalado na venda de Norberto. Morena alerta Bento para não deixar passar a oportunidade de ter Lu em sua vida. Dona Patroa observa Eliana saindo com Egídio de carro na vila. Joana critica Tião por sonhar alto demais. Du, Neno e Pitoco chegam à fazenda e Teca fica radiante. Du é frio com Teca e Inácia pressente que ele não é boa pessoa. Buba sugere a Teca que elas contem a verdade pra Zé Inocêncio. José Inocêncio permite que Du, Pitoco e Neno fiquem na fazenda. Mariana repreende Inocêncio por tomar a decisão sem consultá-la.

Sexta-feira, 7 de junho

Tião e Bento pintam a fachada da escola. Eliana conversa de forma sedutora com Egídio, já pensando em tirar proveito de uma possível aliança com o coronel. Teca pede a Morena para deixar os amigos ficarem na fazenda. Zinha vê Tião beijar Joana e fica triste. Teca discute com Du. Joana conta a Eliana todas as coisas ruins que Egídio tentou fazer contra ela. Teca revela a Morena que Du é o verdadeiro pai de seu bebê. Egídio deixa José Inocêncio furioso ao levar Eliana para conversar com o ex-sogro sobre o inventário de Venâncio, em troca da assessoria jurídica de Bento a Dona Patroa.

Sábado, 8 de junho

Eliana confirma a José Inocêncio que Egídio se ofereceu para lhe prestar assessoria jurídica no inventário do ex-marido. Mariana alerta Eliana sobre Egídio. Inácia aconselha José Inocêncio a resolver a partilha diretamente com Eliana. Teca tem uma visão do Bumba a perseguindo ao entrar na antiga casa de Maria Santa. Damião aparta a briga de Pitoco com Du. Ritinha flerta com Du no forró. Mariana ouve a conversa de Bento, Augusto e Buba sobre o DNA do filho de Teca. Inácia tem uma visão de Quitéria costurando a roupa do Bumba. Mariana tenta convencer José Inocêncio a fazer o exame de DNA no filho de Teca. Du se interessa por Ritinha. Deocleciano conversa com Zinha sobre Joana. Du é ameaçado com uma faca por Damião.