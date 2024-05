Penha é humilhada em elevador, mas dá o troco com reviravolta inesperada

Do UOL, em São Paulo

No capítulo de 'Cheias de Charme' desta sexta-feira (24), Penha desce no elevador social e é ofendida por Máslova e Branca. Otto a defende e a convida para um café em sua casa.

Laércio conta a Tom que Chayene está no 'Esquenta'. Inácio diz a Heraldo que está aceitando melhor carreira de Rosário. Sônia vê Brunessa trabalhando como empregada na casa e não entende nada.

Fabian consegue que Gentil deixe ele entregar prêmio às Empreguetes sem elas saberem antes. Dinha diz que alguém comeu pistache do armário, e Inácio diz que verá as câmeras.

Cida agradece Elano, mas não percebe que ele gosta dela. Socorro dança música de Empreguetes e Laércio repreende. Chayene sonha com Empreguetes presas em gaiola e que as explodiu e acorda com novo plano.