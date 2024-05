Os melhores restaurantes para provar uma boa carne em São Paulo

Cortes argentinos, temperos peruanos, barbecue norte-americano... Se (bem mais) antigamente o churrasco rimava primordialmente com o sotaque gaúcho, agora ele fala diversas idiomas em São Paulo.

Nesta babel carnívora, nos familiarizamos com cortes como o bife ancho, o asado de tira e o chorizo, estrelas da parrilla; conhecemos a técnica (e os sabores) do dry aged; e seguimos fãs da imbatível picanha, campeã de pedidos nas churrascarias — que, sim, adaptaram-se nos últimos anos, mas ainda defendem a ferro, fogo e brasa uma tradição.

Onde provar estes diferentes sotaques em São Paulo? Os finalistas do Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes na categoria de Melhor Restaurante de Carnes podem entrar no seu roteiro. Conheça abaixo um pouco sobre eles e vote aqui no seu preferido.

Barbacoa

Aqui, o sistema é o tradicional espeto corrido. Por um valor fixo, o público se serve do bufê de saladas e diz "sim" à vontade para cortes bem conhecidos, caso da picanha e do cupim, e diferentes. Exemplo é o denver, parte do acém que vai bem na churrasqueira.

Vai lá: Rua Dr. Renato Paes de Barros, 65, Itaim Bibi. @barbacoabrasil

Chimichurri Parrilla

Aberta por uma dupla formada por um argentino e um paulistano, a casa foca nos preparos feitos na parrilla. Da grelha instalada pertinho da brasa saem cortes típicos do país vizinho. É o caso do asado de tira. Extraído da costela, vai com molho chimichurri e legumes grelhados.

Vai lá: Avenida Prof. Alfonso Bovero, 730, Perdizes. @chimi_parrilla

Cór

A arquitetura industrial destaca o conceito de cozinha aberta. Das mesas do salão interno, os clientes espiam as carnes preparadas na brasa. O destaque vai para os cortes dry aged, maturados a seco por mais de um mês para intensificar o sabor.

Vai lá: Praça São Marcos, 825, Alto de Pinheiros. @corgastronomia

Martín Fierro

Com mais de quarenta anos, o que começou como um bar de empanadas se tornou uma referência em churrasco argentino. Tradicional, o menu conta com molleja e outros miúdos grelhados servidos como entrada. De prato principal, tem bife ancho, chorizo, assado de tira?

Vai lá: Rua Aspicuelta, 683, Vila Madalena. @restmartinfierro

Osso

O restaurante peruano conhecido pelos cortes maturados escolheu São Paulo como o endereço da sua primeira filial. Carnes de produtores sustentáveis passam pela câmara de dry aged para concentrar sabor e ganhar maciez antes de chegar à mesa perfeitamente assadas.

Vai lá: Rua Bandeira Paulista, 520, Itaim Bibi. @ossosaopaulo

Rodeio

O ambiente elegante e familiar representa a tradição dessa churrascaria com mais de sessenta anos. Carro-chefe da casa, a picanha finamente fatiada é finalizada no salão em pequenas parrillas e vai bem com o palmito assado. Antes, prove os corações de frango.

Vai lá: Rua Haddock Lobo, 1498, Cerqueira César. @rodeiorestaurante

Rubaiyat

Com criação própria de gado, este império da carne nascido em São Paulo alcançou Brasília, Rio de Janeiro, Madrid (Espanha) e Santiago (Chile). Entre os itens do menu que viraram ícones estão o baby gold, a costela assada por cinco horas e as batatas suflês.

Vai lá: Rua Haddock Lobo, 1738, Jardim Paulista. @rubaiyatbrasil

Varanda

Churrasco é assunto sério nesse endereço que há mais de vinte anos reúne a tradição de três países apaixonados por carne: Estados Unidos, Argentina e Brasil. Do assado gaúcho ao ribeye, os cortes podem acompanhar farofa de ovo, banana milanesa e mais.

Vai lá: Rua Prudente Correia, 432, Jardim Europa. @varandagrill

Bares

por Sergio Crusco

Quando tem fumaça na taça

Coquetéis defumados lembram aroma de brasa e podem ser uma boa opção antes ou depois do churrasco. O efeito pode ser obtido com a adição de uísque turfado, típico de Islay, na Escócia. O pop Penicillin é um bom exemplo de drinque com leve toque fumacê, mas há outras boas pedidas nos bares da cidade.

Caledonia Whisky & Co.

O coquetel Laphroaig Islay traz bem marcado o caráter do uísque turfado, em harmonia com os licores de ervas Chartreuse e de cereja Cheery Heering e bitters. Para provar uísques defumados puros, o Caledonia, com sua extensa carta de doses, também é o lugar.

Vai lá: R. Vupabussu, 309, Pinheiros @caledoniabar

Bottega 21

Mezcalito é a sugestão potente e esfumaçada do Bottega 21, com tequila, uísque 12 anos, uísque defumado, Campari, licor de café e amaretto. A receita de Michel Felicio é boa para acompanhar charcutaria, como o presunto cru com búfala da casa.

Vai lá: R. dos Pinheiros, 1308, Pinheiros @bottega21bar

Belisquetes

por Gabrielli Menezes

Espetinhos do Oriente

Não é só nas saídas de metrô de São Paulo que resolveram cortar a carne em cubos para organizá-los um sobre o outro num fino pedaço de madeira. Por todo o mundo, os espetinhos configuram o jeito mais prático e democrático de comer churrasco. Cada região coleciona os seus cortes, temperos e modos de preparo favoritos. E muitas dessas receitas são reproduzidas em endereços paulistanos de alma estrangeira. Conheça dois:

Shuk

Numa casa inspirada nas comidas de rua do Oriente Médio, não poderia faltar espetinhos. O de bananinha, corte extraído da costela bovina, é servido com vegetais grelhados, picles de cebola, molho condimentado de pimenta malagueta e pão sírio (R$ 49).

Vai lá: Rua Ferreira de Araújo, 385, Pinheiros. @shuk.sp

Yorimichi

É um bar típico japonês com uma grelha a carvão no centro do balcão. Quem se senta em frente consegue ver os espetinhos de frango, chamados de yakitori, sendo preparados. Entre as opções, o que intercala cubos de sobrecoxa a pedaços de cebolinha sai a R$ 12.

Vai lá: Rua Otávio Nébias, 203, Paraíso. @yorimichi_izakaya

