Milionário, da dupla com José Rico, passa por implante de marca-passo

Milionário, 84, da dupla com José Rico, passou por um implante de marca-passo definitivo nesta sexta-feira (24).

O que aconteceu

Cantor foi diagnosticado com arritmia cardíaca após exames. Em nota, o Hospital Beneficência Portuguesa, em São José do Rio Preto, informou que o procedimento ocorreu sem intercorrência e artista está estável.

Continua consciente e comunicativo. "O paciente está sem a presença de déficit motor ou sensitivo e alimentando-se por via oral."

Será transferido novamente para o quarto. Lá ele prosseguirá com o tratamento e reabilitação com uma equipe multidisciplinar de saúde.

Ele está internado desde a segunda-feira (20), quando sofreu um AVC. Milionário teve um acidente vascular cerebral isquêmico. A filha do músico, Joana Matos, falou do pai um dia após a internação. Em stories no Instagram, ela contou que o pai está bem e explicou o que ele teve.