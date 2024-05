Lucas Selfie analisa Any e Cel na Grande Conquista: 'Dois chatos'

Lucas Selfie afirmou na madrugada de hoje (24) que Any e Cel são "dois chatos" de A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Durante o Grande React da Record, o apresentador analisou um trecho em que os dois participantes conversavam com Dona Geni. "Vamos ser justos? Dois chatos conversando. Ô chato demais os dois", afirmou.

Selfie e Ju Nogueira também analisou o desentendimento entre Brenno e Guipa. "Guipa briga até sozinho", disse Ju.

A briga entre Edlaine e Lizi também foi assunto. "Eu queria que ela [Lizi] fizesse metade das coisas que ela promete", afirmou Selfie.

