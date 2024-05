Guipa e Any apontam perseguição 'escancarada' a eles e Cel: 'Desestabiliza'

Guipa e Any afirmaram na manhã de hoje (24) que são "perseguidos" por outros jogadores de A Grande Conquista 2 (Record) e se preocupam com a saúde mental de Cel.

O que aconteceu

Em conversa com Any na área externa, Guipa disse querer movimentar o jogo para que os participantes comecem a focar em outras pessoas. "Ficou muito claro: tem pessoas que focam em mim e em você. E é muito confortável isso", disse. "Tem uma pessoa que foca o tempo inteiro em mim, e tem 18 pessoas".

Any concordou e citou Cel. "Vejo também uma perseguição com Cel escancarada. Não quero nem citar nomes, mas tenho certeza que o Brasil vê a forma que uma pessoa daqui aborda o Cel. Acho até de uma covardia, tentando meio que amedrontar ele, coagir", disse. "É punk, isso desestabiliza ele".

Guipa disse que conversa com Cel sobre a vida todos os dias. "Me preocupo com a saúde mental dele", afirmou.

Guipa também disse que não imaginava entrar na Mansão de A Grande Conquista 2 e perguntou o que Any achava. A Conquisteira disse que entrou "com o propósito de ganhar", mas que "vão acontecendo coisas que a gente vai desacreditando no nosso potencial".

Any ainda disse que muitos participantes distorcem suas palavras, mas que se fosse "ruim", o público a teria eliminado. "Uma coisa que acontece muito aqui é que quando eu falo, as pessoas gostam de distorcer", disse. "Certeza que o público está vendo".

