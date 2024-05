Nova fase, personagens: o que você precisa saber antes de ver 'Doctor Who'

A nova fase de "Doctor Who" estreou no Disney+. Por isso, Splash preparou um guia com tudo que você precisa saber antes de assistir à série.

Mesmo Doutor?

Ncuti Gatwa, de 'Sex Education', interpreta o Doutor. Uma das marcas registradas da série é a variação do personagem nas temporadas, com mais de um artista o interpretando. O ator será o 15° protagonista.

Doutor nunca morre, apenas troca de corpo. O personagem "ganhou" a habilidade de se regenerar ao primeiro sinal de morte após o intérprete do primeiro Doutor, William Hartnell, ficar doente e ser substituído, em 1966.

Gatwa assumiu o papel no especial de Natal de 2023. Essa variação surgiu após a bi-regeneração com o 14º Doutor, durante um confronto entre ele e Toymaker - um dos vilões da série.

Ncuti Gatwa interpreta o 15° Doutor de 'Doctor Who' Imagem: Divulgação/Disney+

Quem é o Doutor

Viajante do tempo é um alienígena do planeta Gallifrey. Vindo da terra dos Senhores do Tempo, Doutor tem o dom de manipular o espaço-tempo para lutar contra inimigos desde a era da Regência Britânica a futuros devastados.

Está sempre acompanhado de um humano em suas viagens. Nessa temporada, a parceira dele é Ruby Sunday, interpretada pela atriz Millie Gibson.

Viaja com a TARDIS. A máquina do tempo foi programada para se disfarçar em qualquer ambiente, mas seu mecanismo foi danificado e ela permaneceu no formato de uma cabine policial britânica do século 20 - marca registrada da série.

Novos episódios de Doctor Who são lançados todas as sextas-feiras, às 20h, no Disney+. Anteriormente, a série era produzida e transmitida no canal britânico BBC.