Quem é Deive Leonardo, popstar que faz 'pregações' em festas sertanejas

A Exposição Agropecuária de Goiás, ou, como é popularmente conhecida, Festa Pecuária de Goiânia é um marco tradicional na história agrícola e cultural da região. Criada como uma simples exposição de animais, ao longo dos anos, a Festa Pecuária cresceu em escopo e prestígio, tornando-se um dos principais eventos do calendário agropecuário nacional e também um grande festival de música sertaneja.

O site oficial divulga o evento como: "a festa mais sertaneja do estado mais sertanejo", porém, na última segunda (20), não houve show de nenhum cantor ou dupla sertaneja, ao contrário, subiu ao palco principal do evento, o pregador evangélico Deive Leonardo. Foi a primeira vez que o evento substituiu uma noite de show por uma noite de pregação bíblica.

Quem é Deive Leonardo

Deive Leonardo é um evangelista e pregador evangélico com maior número de seguidores nas redes sociais em todo o mundo, segundo a pesquisa Radar Evangélico. No Instagram, ele já ultrapassou os 16 milhões; no Youtube, está próximo da marca de 10 milhões de inscritos, o vídeo mais assistido do canal tem mais de 8 milhões de visualizações; já no TikTok, o pregador é seguido por 7,3 milhões de pessoas.

Natural de Joinville, Santa Catarina, com formação em direito, a fama de Deive chamou recentemente a atenção da Netflix que produziu o especial "Deive Leonardo: A Resposta" com mais de 1 hora de duração em que Deive, como descreve o streaming, "reflete sobre o amor de Deus, canta algumas músicas e conta histórias sobre a jornada espiritual do discípulo Pedro". Lançado em novembro do ano passado, o especial ficou por vários dias entre os mais assistidos da plataforma no Brasil e também em outros países.

O influenciador evangélico realiza conferências e eventos religiosos por todo o Brasil e também em vários países e tem atraído multidões. Em 2021, lotou o estádio da Arena Condá, em evento organizado pela Chapecoense, com o intuito de homenagear as vítimas da tragédia que aconteceu com o time em 2016.

Em 2022, esteve pela primeira vez na Festa do Peão de Barretos, se tornando o primeiro evangélico a pregar no palco principal. Seu estilo de pregação é caracterizado por uma abordagem acessível e emocional, seus sermões falam de superação, esperança e sobre o amor de Deus. Deive também é autor best-seller de diversos livros.

Novos públicos

Neste ano, Deive foi convidado para pregar em dois eventos bem distantes do habitual. O primeiro deles, foi na segunda-feira, 20, na Festa da Pecuária em Goiânia e o segundo evento será na Festa do Peão de Barretos, no mês de agosto, onde irá se apresentar pela segunda vez. No Instagram, ele agradeceu aos seguidores: "Obrigado Goiânia pelo amor que sempre me recebem! Agosto estamos de volta com a Tour Antes e Depois".

O influenciador que tem como sua maior referência Billy Graham, considerado por ele, "o maior evangelista do século 20", reconhece estar vivendo algo completamente novo.

Isso, com toda certeza, é algo histórico e muito incrível, a qual nós somos muito gratos a Deus e muito felizes por viver esse momento tão histórico do nosso tempo.

Para ele, parte desse sucesso que tem aberto portas de lugares fora do contexto religioso se dá ao fato de que, segundo o pregador, ele carrega uma mensagem clara em que ele "fala sobre Jesus propriamente, não sobre uma religião ou sobre uma igreja, mas sobre a fé em Jesus".

Deive acredita ter uma missão de apresentar Jesus em todos os lugares "onde o evangelho não chegou". Sua pregação, inserida no catálogo da Netflix, atingiu mais de 190 países através da plataforma de streaming. "Para nós, o [especial da] Netflix foi extraordinário; foi muito sobrenatural, nós viramos notícia por conta desse feito no mundo todo"; a repercussão se deu, justamente, por ter sido a primeira vez de uma pregação sobre Jesus no streaming. Deive tem planos de um novo especial, mas ainda não sabe em qual plataforma será lançada.

Tanto a Festa da Pecuária de Goiânia quanto a Festa de Barretos são tradicionalmente conhecidas por seus grandes shows, especialmente da música sertaneja. Além disso, as festas contam com a parceria da Brahma e todos esses aspectos destoam um pouco de uma mensagem religiosa. A programação da festa goiana, por exemplo, terá shows com Eduardo Costa, Tierry, Nattan, Joelma, Ana Castela, Gustavo Mioto, Maiara e Maraisa, Luana Prado e com a dupla Victor e Leo.

Deive diz que não há problema em participar de festas como essas, por mais diferente que seja seu perfil com o do evento. "A mensagem que eu carrego é muito mais importante do que qualquer coisa, muito mais importante do que a minha própria reputação, então, eu não estou indo para fazer outra coisa senão falar de Jesus."

Nas redes sociais, também há muita crítica de evangélicos que não concordam com a participação do pregador nas festas ou com seu estilo de pregação, o que não incomoda o influenciador. "Quem é cristão de verdade não está criticando ninguém na internet, mas está celebrando os avanços do evangelho, e está comemorando por esses feitos de onde a mensagem tem ido".

Em todo Brasil, tem sido cada vez mais comum a participação de cantores da música gospel se apresentando em festas que tradicionalmente reunia outros estilos musicais. Em Barretos, por exemplo, já se apresentaram em anos anteriores André Valadão e Aline Barros; a apresentação do André foi o primeiro show gospel de Barretos, em 2009. Na opinião de Deive essa abertura de espaço para música gospel e agora para sua pregação está atrelada ao que ele chama de "sede generalizada pela mensagem do Evangelho".

O que diz a organização das festas

Sobre a participação de música gospel e agora de pregação religiosa em suas programações, a assessoria de Barretos informou que desde 2009 a festa tem dado espaço para a apresentação desses artistas e, de acordo com a organização, o Rodeio sempre teve boa relação com a fé e a religião.

A respeito da participação de um pregador evangélico na festa, a organização de Barretos explica que: "Acreditamos que a fé tem espaço em todos os lugares e tipos de evento. O público do rodeio, inclusive, tem uma ligação muito forte com sua fé. Tanto que antes de começarem as competições e nas aberturas é tradicional ter um momento específico de concentração para cada um fazer sua própria oração, pedindo proteção."

A reportagem de Splash procurou a organização da Festa da Pecuária, mas não obteve retorno.