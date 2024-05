Como José Duboc foi de entregador de comida à revelação da TV em 'Renascer'

José Duboc voltou a aparecer em (Globo) como Du, o pai biológico do filho de Teca (Lívia Silva), após ficar vários capítulos sumidos da novela global. Em conversa com Splash, o jovem ator conta como virou uma das revelações da novela das 9 e fala sobre o retorno à trama.

Descoberto como entregador

Antes de se tornar revelação em "Renascer", Zé Duboc tinha dois trabalhos: motorista de aplicativo e entregador de um restaurante localizado dentro da Globo. Em uma dessas entregas, uma produtora de elenco percebeu o potencial do jovem e pediu uma foto. "Teve uma empolgação no começo, mas dias se passaram e eu já tinha esquecido."

Depois de um tempo, ele foi surpreendido por uma mensagem que dizia que ele foi selecionado para fazer um teste. "Estava no Méier trabalhando como motouber. Deixei tudo e fui para casa... No total, fiz três testes [em casa] e um no Projac. Era tudo muito novo. Sou uma pessoa tímida, mas encarei tudo de uma forma que me agradou."

Os testes do primeiro personagem não deram certo, mas, em seguida, recebeu uma nova chance e foi selecionado para "Renascer". Esse "sim" mudou a vida de Zé Duboc em pouco tempo. Ele trabalhou no restaurante até dezembro do ano passado, poucas semanas antes de estreia da novela, no dia 22 de janeiro. "Tudo muito recente. Tudo acontecendo rápido. Estou focado para aprender e ter mais entendimento do que está acontecendo."

Na conversa com Splash, ele lembrou como era sua rotina antes de "Renascer". "Gostava do trabalho [no restaurante] porque fazia bastante coisa. Não gosto de ficar parado. Eu saía do restaurante deles, em Vargem Pequena, onde a comida era pesada, tinha todo um controle de qualidade. Pegava essa comida e levava ao Projac. Ali, montava as comidas e fazia as entregas. Pegava uma bicicleta elétrica e ia pelos estúdios fazer entrega para todo mundo. Pisei em mais lugares [da Globo] sendo entregador do que como ator. Pisei em vários cantinhos".

Carioca, surfista...

Natural do Rio de Janeiro, José vive pertinho dos estúdios da Globo, localizado em Curicica, na Zona Oeste. O carioca gosta de praticar esportes, como o surfe, e de música. "Meu quarto é como um estúdio", diz ele, que se define uma pessoa ligada à família e à arte.

Não sei desde quando, mas desde um bom tempo eu quis entrar no meio da arte e me descobrir mais. Gosto muito de arte e família. Sou uma pessoa muito família, gosto de sair com minha família e com amigos, mas principalmente desse acolhimento familiar.

José Duboc

José, que começou a fazer teatro em 2022, já teve atritos com a família no passado sobre a carreira artística, mas hoje tem apoio total. "Todo mundo tá vibrando comigo, tá feliz! Eu tive esse atrito com meus pais de pensamentos, de ideias, mas antigamente. Hoje em dia eles abraçam a ideia comigo e esse momento também, então tô tendo um apoio que para mim é tudo no momento".

Tímido, criou um perfil no Instagram após conselho de sua agenciadora. Quem cuida do perfil é a sua irmã — umas das primeiras e maiores incentivadoras de sua carreira. "Nos meus 17 anos, usava Instagram, mas em 2019 eu quis desapegar, foi um longo processo. Hoje, é uma coisa que não uso naturalmente.

Zé deseja que "Renascer" seja apenas o pontapé da sua carreira artística. Pé no chão, ele quer estudar mais para estar em outros trabalhos e formatos — como filmes e séries. "Uma vontade minha é criar e dirigir alguma coisa. Estar por trás [das câmeras]. Quero muito."

O retorno de Du

A palavra seria surpreendente! Porque vai ser uma coisa inédita, não tinha na outra versão. Me pegou de surpresa e acredito que também vai pegar muitas pessoas de surpresa. O que ele causa vai trazer para um clima tenso.

José Duboc

Nos próximos capítulos, o personagem vai até a Bahia atrás da ex-namorada e promete colocar o mentira sobre a paternidade do bebê em risco. "Ele [Du] vai ter longos capítulos aí pela frente, mas não sei se ele fica até o final, mas é possível, a torcida é para que fique".

José conta que torce por um final feliz para Du e Teca. "Estou torcendo por esse casal, para ter essa coisa familiar, cuidado do filho. Tô torcendo para isso, mas realmente acho que, pelos problemas que ele trouxe para a fazenda, pode ser que seja um pouco difícil".

Na primeira aparição de Du, ele contracenava apenas com Du, Neno (Gabriel Lima da Silva) e Pitoco (Juan Queiroz), agora Duboc tem a oportunidade de dividir a cena com outros atores do elenco. "Foi uma baita de uma oportunidade porque o tanto que consegui extrair com pessoas que já estão nessa há muito tempo. [...] Eu agarrei com uma criança, assim como um aluno. Uma criança aprendendo, agarrei dessa maneira. E tem me ajudado muito observar e extrair tudo aquilo".