Cel diz que Fellipe é perigoso; Any cita fala 'absurda e infeliz' de Guipa

Any e Cel falaram sobre jogo e analisaram participantes na tarde de hoje (24) em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Em conversa na sala, Cel disse para Any que eles precisam ficar de olho em Fellipe. "É uma pessoa muito perigosa pro nosso jogo", disse. "Ele é esperto. Tem uma jogada que a gente não vê. É o cara que faz por baixo dos panos"

O Conquisteiro pontuou que, desde a eliminação de ontem (23), ele está "mais calmo comigo". "Ele pode mudar a pessoa que quer [ter como alvo], mas é bem difícil", avaliou Cel.

Já Any disse estar com dó da Hadad pela eliminação de MC Mari, sua principal aliada. "Na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai te tirar", respondeu Cel. "Nós somos pessoas muito boas".

A Conquisteira ainda reclamou da postura recente de Guipa. "Ele fez um comentário muito infeliz", disse. "Tem tipos de pautas que não quero levantar […] Eu ouço ele falando umas coisas que acho muito absurdas."

Em seguida, Cel citou Kaio. "Está se perdendo no jogo. Não parece, mas estou vendo", disse. "Tá triste. Não está feliz igual antes".

