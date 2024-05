Bruno diz que Guipa se faz de 'bom samaritano' e jogadores subestimam Cel

Cel e Bruno conversaram na tarde de hoje (24) sobre Guipa e como os demais participantes de A Grande Conquista 2 (Record) o enxergam no jogo.

O que aconteceu

Cel disse que Guipa é "um cara muito inteligente" e Bruno retrucou. "Mas eu também não sou burro. Ele pode achar que me engana", respondeu o palhaço.

Bruno ainda disse que Guipa fica "se fazendo de bom samaritano", mas repete seus erros após pedir desculpas. "Não cola comigo", disse.

Ele citou mentiras que o radialista estaria contando nas edições ao vivo do reality. "Fazendo a gente de tonto aqui dentro", disse.

Na conversa, Bruno ainda disse que muitos participantes subestimam Cel. "Não gosto do que aconteceu com você, de não terem cuidado com as palavras, usarem sua fragilidade contra você", disse, citando uma dinâmica em que MC Mari ofendeu Cel. "Eles acham que você é fraco o suficiente para falarem o que quiser de você".

