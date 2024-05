'Bombeiro da Eliana' diz que famoso casado já comprou seus nudes

Yuri Bonotto, conhecido como "Bombeiro da Eliana", abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e por lá, contou que já recebeu algumas cantadas de famosos.

O que aconteceu

O modelo, que faz sucesso no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto para assinantes, disse que um famoso casado chegou a comprar seus conteúdos eróticos.

Famoso e famosa: "Já deram em cima [de mim], com certeza. E tem famoso, ou famosa, que não foi a primeira vez. Famoso casado, ou casada, que já comprou meus conteúdos mais de uma vez. Essa pessoa falou: 'É para nós dois olharmos juntos'. Quem será? Não vou falar quem é, porque é tudo no sigilo".

Yuri também falou sobre uso de remédios para ereção. "Não, nunca usei para vídeos e fotos. Já usei umas três vezes para experimentar e me deu uma dor de cabeça horrível. Não sei como as pessoas conseguem tomar. Latejava minha cabeça. Aí você nem fica concentrado".

O influenciador ainda respondeu se o seu casamento com Leoni Escobar é aberto. "A gente não abre o relacionamento do tipo: ela pode ficar com outro cara e eu com outra mulher. Mas somos um casal super à frente. A gente gosta muito de experiências novas. Amamos. Somos muito companheiros, amigos e muito verdadeiros um com outro. São 10 anos de companheirismo e amor. Todo mundo tem curiosidades e vontades e a gente não deixa passar. Mas não é bagunça não".

Por fim, Yuri afirmou é heterossexual e que nunca teve experiências sexuais com outro homem.