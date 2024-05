Prepare o bolso: Netflix e Disney+ vão aumentar preço; saiba valores

Quem assina serviço de streaming tem de preparar o bolso, pois uma hora ou outra vem um aumento. As plataformas da vez em alterar os preços são Netflix e Disney+.

Enquanto o aumento da Netflix passa a valer para todos os usuários, na Disney+ há algumas peculiaridades, pois o serviço está passando por uma junção com outra plataforma.

O aumento de preços foi um dos assuntos mais buscados do dia, segundo o Google Trends.

Disney+: junção com o Star+ e migração gradual

A plataforma enviou e-mail para assinantes no dia 22 de maio informando os novos valores, que começam a vigorar em 26 de junho. Basicamente, com a junção do Disney+ com o Star+, o preço vai aumentar juntamente com o acervo de filmes e séries: os planos incluirão conteúdos das duas plataformas.

Antes, a assinatura mais básica do Disney+ saía por R$ 33,90 por mês, e o combo com Star+ custava R$ 55,90 por mês.

Como fica agora:

Disney+ Padrão (além de acesso aos conteúdos Disney+ e Star+, inclui dois canais ESPN):

Mensal: R$ 43,90

Anual: R$ 368,90

Disney+ Premium (além de acesso aos conteúdos Disney+ e Star+, inclui todos os canais ESPN e eventos exclusivos):

Mensal: R$ 62,90

Anual: R$ 527,90

Assinantes antigos do Star+ e da Disney+ terão uma transição gradual. A partir de 24 de julho, eles serão migrados para o Disney+ Premium pagando o valor do plano padrão, R$ 43,90, até janeiro de 2025. A partir desta data, o valor sobe para o valor comum, que é R$ 62,90.

Netflix: aumento no Brasil

O maior aumento foi no plano padrão, que suporta até dois dispositivos. Em comunicado, a empresa informa que oferece "uma variedade de preços e planos que se ajustam a diversas necessidades" e que "ocasionalmente" atualiza seus preços: "a partir de hoje [sexta-feira, 24] nossos preços no Brasil começam a partir de R$ 20,90".

Os clientes ainda não foram avisados, mas os novos valores já estão presentes em página da própria plataforma. Quem for assinar o serviço de streaming a partir de agora vai pagar um pouco a mais do que quem fez os pacotes na última semana. Tilt procurou a empresa para entender a partir de quando os clientes antigos serão cobrados com os novos preços e aguarda resposta.

Padrão com anúncios : R$ 20,90/mês (antes era de R$ 18,90/mês) - até 2 aparelhos

: R$ 20,90/mês (antes era de R$ 18,90/mês) - até 2 aparelhos Padrão : R$ 44,90/mês (antes era R$ 39,90/mês) - até 2 aparelhos

: R$ 44,90/mês (antes era R$ 39,90/mês) - até 2 aparelhos Premium: R$ 59,90/mês (antes era de R$ 55,90/mês) - até 4 aparelhos

Mudanças no mercado

O mercado de streaming tem se consolidado e, com o aumento da concorrência, praticamente todos os serviços têm anunciado aumentos incrementais, além de combater o compartilhamento de senha fora da residência cadastrada —a Netflix foi pioneira nisso, mas a Disney+ pretende fazer o mesmo.

No que diz respeito a aumento, a última vez que a Netflix fez foi em agosto de 2021. No início do ano, o Amazon Prime, serviço da Amazon que libera o Prime Video, também teve um aumento. Em abril, a assinatura foi de R$ 14,90/mês para R$ 19,90/mês.