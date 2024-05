Após questionamento de Zinha, João Pedro revela segredo sobre Mariana

Nos próximos capítulos da novela "Renascer" (Globo), João Pedro (Juan Paiva) revela segredo após ser questionado por Zinha (Samantha Jones).

O que vai acontecer

A filha de Jupará (Evaldo Macarrão) quer saber se o amigo ainda ama Mariana (Theresa Fonseca) mesmo de casamento marcado com Sandra (Giullia Buscacio). "Esquecer Mariana, eu não esqueci, não... mas eu tô tentando esquecer", confessa o rapaz.

Zinha continua com seus questionamentos. "E vai casar mais Sandra nas intenções da outra?", pergunta.

O caçula de Maria Santa (Duda Santos) garante que gosta de Sandra. "Não tô me casando nas intenções de ninguém! ô me casando com Sandra porque gosto dela", diz.

A amiga joga verdades na cara de João Pedro. "Gosta dela, mas não esquece a outra! E será que devia ter casamento? Você mesmo disse que ela nunca lhe cobrou nada", afirma.

