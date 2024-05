Anitta diz procurar por homem que seja milionário: 'Cansada de sustentar'

Anitta, 31, revelou que o próximo homem com quem se relacionar tem que ser tão rico ou mais que ela.

O que aconteceu

Cantora afirmou estar cansada de "sustentar" seus parceiros. "Procuro um homem que ganhe a mesma coisa ou mais dinheiro que eu porque cansei de sustentar homens", afirmou a poderosa durante participação no reality norte-americano RuPaul's Drag Race.

A funkeira também falou sobre sua relação Pabllo Vittar e Gloria Groove. Anitta exaltou o talento das duas drag queens e as participantes do reality disseram ser perceptível "no olhar [da cantora] o amor que ela sente pelas drags".

Pabllo foi a primeira drag queen que teve destaque (no Brasil). Fizemos músicas juntas! Quando, às vezes, faço shows no carnaval, e convido Gloria (Groove) ou Pabllo, até paro de performar. Fico [de queixo caído] de tão bom.

Anitta participou do terceiro episódio da nona temporada do All Stars, spin-off da versão original de Drag Race, que foi ao ar nesta sexta-feira (24). A brasileira sentou ao lado da apresentadora RuPaul e dos jurados fixos da atração Michelle Visage e Carson Kressley.

Poderosa e milionária. Vale destacar que Anitta é uma das celebridades mais ricas do Brasil, com uma fortuna avaliada em cerca de R$ 500 milhões, segundo a revista Forbes.