MC Mari analisa embate com Kaio em React: 'Não abaixo cabeça para macho'

MC Mari deixou A Grande Conquista 2 (Record), com 16,98% dos votos. Confira o que ela disse em entrevista ao O Grande React, comandado por Lucas Selfie e Ju Nogueira.

O que MC Mari disse após ser eliminada

Selfie ironizou que a famosa saía com mais uma profissão, a de advogada. Mari disse que é assim mesmo e sempre interfere quando acha que algo não está correto.

Ju Nogueira alfinetou que a Conquisteira foi "chata" por insistir seu ponto de vista. A artista rebateu: "Minha mãe me criou para ser uma mulher de garra, se soou como se só quisesse impor minha verdade, peço desculpas. Na minha visão, não quis impor minha verdade, só expor".

MC Mari confessou que a treta da "vaquinha de presépio" foi verdadeira. Ela defendeu que a expressão de Guipa foi "muito pesada": "Falar isso para uma mulher se torna muito pesado. Vi que ela se sentiu super oprimida. Não foi jogo, foi de coração [o posicionamento]".

O apresentador sugeriu que ela foi escudo dos demais, e ela concordou. Ainda ressaltou que não se incomodava se isso tivesse sido benéfico para quem defendia.

A diferença na postura na Vila e na Mansão foi citada na entrevista exclusiva. Mari admitiu que sentiu que mudou nas situações, destacando que a primeira fase era "no limite", principalmente em relação à comida. Para ela, na segunda etapa, aprendeu a ouvir mais e "brigar menos".

Mari indicou que Kaio, Guipa e Cel não merecem ficar em A Grande Conquista. Ela justificou que o assessor de Lucas Souza é seu adversário, o jornalista joga com a dualidade e o influenciador é uma planta no game.

Além disso, criticou a mudança no comportamento de Kaio, a fim de proteger apenas seus aliados. Para a cantora, ele colocou Geni de escanteio e priorizou Edlaine. Apesar de sugerir que poderia ter tido outros embates, disparou: "Não abaixo cabeça para macho, nem vou abaixar".

A ex-Conquisteira reforçou que ser chamada de chefe pode ser contribuído com outro entendimento sobre seu jogo. Ela desabafou que a palavra pode ser vista como "poder e superioridade", e não gosta de estar nessa posição e ser vista como diferente dos demais.

