Hideo vence prova e aposta em de Albú como Dono: 'Movimentar o jogo'

Hideo saiu vitorioso da terceira prova da Troca de Poder e se tornou Dono da Mansão de A Grande Conquista 2 (Record). Veja quem ele escolheu como segundo Dono e como foi a dinâmica.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Rachel Sheherazade anunciou que ele foi o campeão e tinha que escolher outro Dono como consequência. Hideo chamou Lucas de Albú para dividir o comando da casa.

Como justificativa, indicou que queria saber mais detalhes do jogo "do outro lado". Também salientou que esperava movimentar a casa com a escolha.

A Grande Conquista: Participantes na 3ª prova da Troca de Poder Imagem: Reprodução/PlayPlus

Prova da Troca de Poder

Para a dinâmica, os participantes se dividiram em grupos, formados por sorteio. Hadad, Kaio e Lucas de Albú não puderam competir e 15 Conquisteiros disputaram a prova.

Hadad e Kaio ficaram de fora por serem os últimos Donos. Já de Albú, não concorreu porque tirou uma bolacha especial que o impediu de participar da Troca de Poder. Na prova, os três atuavam como lançadores de dados.

O trio precisava jogar os dados, que apontavam quem prosseguiria no tabuleiro. Quem chegasse ao final do tabuleiro, disputava a última etapa.

Vinigram (time roxo), Cel (time amarelo) e Hideo (time verde) foram os finalistas. Na segunda fase, tiveram que escolher um copo com a imagem de Fred. Hideo foi o vencedor, conquistando o colar de Dono e R$ 10 mil.

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: O que achou de Hideo e de Albú como novos Donos? Resultado parcial Total de 121 votos Amei, pode funcionar bem! 9,92% Gosto do Hideo, mas não queria o Lucas de Albú... 6,61% Gosto do Lucas de Albú, mas não queria o Hideo 4,13% Detestei, preferia outros Donos! 79,34% Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 121 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso