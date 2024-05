Almas penadas, crimes e lendas: onde fazer tours assombrados pelo Brasil

Muito popular nos Estados Unidos, os tours assombrados fazem sucesso na terra do Tio Sam, seja na ensolarada Califórnia ou em Nova Orleans, berço do ocultismo. Durante esses passeios é comum a visitação a edifícios ou mesmo hotéis com relatos de aparições fantasmagóricas, ou mesmo lugares onde ocorreram crimes famosos.

No Brasil, os tours sombrios estão gradualmente ganhando espaço, muito em função do apelo de canais no YouTube sobre assuntos sobrenaturais; outra motivação é a busca por programas que fujam do óbvio.

Dedicado a um público específico (e não cético), de ambos os gêneros e idades variadas, eles têm em comum o fascínio por fantasmas, lendas urbanas, aparições misteriosas, crimes midiáticos, mas com um diferencial: uma vivência in loco.

Seis cidades com tours sombrios

Criado em 2021, o projeto 'O que te assombra' começou de forma tímida com visitas ao principal cemitério de Campinas, no interior de São Paulo. O sucesso inesperado do tour motivou Thiago de Souza a expandir o roteiro para outras cidades e estados. "Percebemos que contar relatos de assombração é relatar um pouco da história das cidades e dos acontecimentos do cotidiano", diz.

Atualmente, existem passeios disponíveis em Santos, Belo Horizonte, Rio de Janeiro na capital paulista, que conta com pelo menos três opções assombrosas. Raquel Ribeiro, 49 anos, fez três tours e aprovou a caminhada, "estes passeios trazem reflexões para além do sobrenatural, das vivências das pessoas que um dia estiveram neste solo onde hoje vivo".

Veja os roteiros que o projeto oferece:

Santos (SP): centro velho da cidade com 13 histórias sobrenaturais santistas.

Belo Horizonte (MG): passeio pelo cemitério do Bonfim e rua do ouro, com histórias que se passaram nesses locais.

Rio de Janeiro: cemitério São Francisco Xavier

Campinas (SP): cemitério e caminhadas na mata com histórias locais ligadas às espécies da floresta.

São Paulo: bairro da Liberdade, Teatro Municipal, Edifício Martinelli, antigo Edifício Joelma, Casa de Dona Yayá e outros lugares. Há ainda passeios sobre fantasmas imperiais no Parque do Ipiranga e também em cemitérios, sempre com muitas histórias horripilantes.

O tour é gratuito e os links para inscrições são divulgados uma semana antes na página do Instagram. O passeio a pé tem duração de quase 3h, e reúne em média 80 pessoas.

Cidade Maravilhosa e também obscura

O tour intitulado Assustador e Bizarro ocorre somente uma vez por ano no Rio de Janeiro, em outubro, geralmente um pouco antes do Halloween, festejado no dia 31 de outubro. Realizado na região central do Rio, o intuito é revelar o lado B da cidade famosa principalmente por sua paisagem maravilhosa, mas que também esconde histórias macabras.

Roteiro: a visitação diurna a pé abrange a Cinelândia (área conhecida pelos cinemas de rua e intensa vida noturna no passado) e seus arredores, assim como a Praça XV, onde estão edifícios históricos, igrejas, e o popular Arco do Teles construído no século 18.

O passeio custa a partir de R$ 35 e geralmente reúne 15 pessoas. A caminhada é organizada pelo Rio Free Walking Tour.

São Paulo Assombrada

Idealizado pelo ator Rogério Cantoni, o SP Haunted Tour foi criado em 2011 a partir de pesquisas sobre as lendas urbanas e tragédias na zona central da cidade. Diferente dos outros passeios citados, este é realizado somente de ônibus e à noite, sem descidas ou visitas internas.

O Viagem 470, como é chamado, possui dois itinerários. Durante o trajeto, histórias trágicas, crimes famosos e lendas urbanas da metrópole são contadas. Muito mais que apenas contar histórias assustadoras, a ideia é também fazer uma reflexão sobre as questões que afligem a mente humana, segundo Cantoni, que durante o passeio encarna o fantasma Angelo.

Roteiro: existem dois percursos, o primeiro abrange Teatro Municipal, Viaduto do Chá, Praça da Sé, Liberdade, Edifício Martinelli e Andraus, Castelo da Apa e outros locais. O segundo passa pelo Edifício Joelma, antigo TBC, Casa Yayá, Pateo do Collegio, Crime do restaurante chinês e outros lugares.

O valor é a partir de R$ 95. O city tour ocorre sempre aos sábados em dois horários, dura cerca de 1h30 e parte do cemitério da Consolação. O ingresso deve ser adquirido com antecedência.

Histórias ocultas e folclóricas de Minas

O mineiro Marcelino Xibil se declara um proseador nato, quando criança ouvia com atenção as histórias que seus pais contavam à beira da fogueira. Formado em artes cênicas, Xibil idealizou a Caminhada Assombrada pelas ruas históricas de Ouro preto (MG)

Durante o percurso são contados 'causos' arrepiantes, histórias de fantasmas e lendas locais que permeiam a bela cidade reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Joel Penna, 62 anos, participou de um desses passeios. "Achei ótimo, a saída ao lado do cemitério compôs o cenário da caminhada", diz ele, morador da cidade, que levou a esposa e o filho de 12 anos.

Roteiro: existem dois percursos, conhecidos como Jacubas e Mocotó. O trajeto passa por igrejas, cemitérios, casarões centenários, monumentos, becos sombrios e outros lugares interessantes. Além das histórias locais, como a da 'moça da janela', sobra espaço também para o folclore brasileiro.

O tour custa a partir de R$ 100 por pessoa (particular). Grupos e projetos educativos podem negociar diretamente com o realizador. A caminhada é sempre à noite, com duração de 2 horas. Não há uma regularidade, são marcados em função da demanda.

Lendas do Nordeste

No nordeste, o passeio 'Recife Mal Assombrado' também aborda as lendas e mistérios locais. Assim como no tour paulistano, aqui o personagem que recepciona os 'exploradores' chama-se Sacerdote Devas, um ser enigmático com o dom de abrir os portais entre dois mundos, segundo o organizador César Costa.

São três tipos de tour que se diferem bastante. Caminhada Assombrada: pelo bairro mais antigo da cidade, contando histórias apavorantes. Bustour Assombrado: a bordo de um ônibus com paradas para explorar os locais reais de origem das lendas assustadoras; Nas Brenhas dos Engenhos: visita diurna ao engenho, trilhas e ruínas de antigas construções à sua volta.

Os valores partem de R$ 45 (caminhada), R$ 80 (bustour) e R$ 150 (engenho). O tour é semanal, sempre as sextas-feiras ou sábados. Idade mínima 12 anos, e a inscrição é feita diretamente no site.

Paranapiacaba assustadora

Mesmo aqueles que nunca foram a Paranapiacaba (SP) já devem ter escutado sobre suas histórias assombrosas que se tornaram parte da tradição popular, como a noiva que costuma aparecer na neblina.

O tour Lendas de Paranapiacaba foi planejado pela empresária Patricia Ribeiro e pelo guia e historiador Eduardo Pin, "a ideia é levar um passeio temático nessa vila inglesa com alguns personagens do além, proporcionando uma imersão no universo lúdico do imaginário local", conta Ribeiro. Como o passeio geralmente ocorre no mês de Halloween, os participantes são incentivados a irem de preto ou fantasiados para entrarem no clima.

O roteiro passa pelo caminho do hospital velho, Largo Padeiros, ponte, museu funicular, igreja e cemitério do Bom Jesus e outros lugares.

O tour ocorre no mês de outubro e o valor para esse ano ainda não está definido. O passeio inclui transporte partindo da capital, visita guiada e kit lanche. Em maio acontece o evento Convenção de Bruxas e Magos em Paranapiacaba com várias atividades esotéricas, rituais, leitura de tarô, runas, etc (a partir de R$ 170).