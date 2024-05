Saudades de 'Carrossel'? Veja como estão hoje os elencos das duas versões

"Carrossel", remake da novela mexicana transmitida no Brasil em 1991, fez sucesso na tela do SBT, tanto que já foi exibida mais de uma vez. A versão brasileira foi escrita por Íris Abravanel e deu espaço para nomes como Maisa e Larissa Manoela.

Passados mais dez anos da adaptação brasileira e mais de 30 do texto original, relembre como estão hoje os principais atores de ambas as versões.

Na versão de 1991:

Gabriela Rivero (professora Helena)

Imagem: Reprodução

A atriz, que interpretou a doce professora Helena, tem hoje 59 anos. Ainda na década de 1990, pouco depois do sucesso de "Carrossel", ela deixou as câmeras para ser professora de ioga. Na mesma época, trocou o México pelos Estados Unidos.

Quando voltou ao país de origem, atuou em "Pasión" e "O Que a Vida Me Roubou", que chegou a passar no SBT. Atualmente, Gabriela vive Rosaura Sánchez, de "Amor Dividido", folhetim mexicano que estreou em janeiro.

Eduarda Gurrola (Carmem)

Imagem: Reprodução

Aos 44 anos, a intérprete de Carmem continua a carreira artística no México e nos EUA. Logo depois de Carrossel, participou de "Vovô e Eu" (SBT) e do filme "Efeito Colateral", ao lado de Arnold Schwarzenegger. Atualmente também se dedica ao teatro.

Pedro Javier Viveros (Cirilo)

Imagem: Reprodução

Em "Carrossel", Cirilo vivia um amor platônico pela colega rica e loira Maria Joaquina (Ludwika Paleta), mas era discriminado por ser pobre e negro. Pedro tinha apenas sete anos quando a novela foi produzida pela Televisa no México.

Depois de interpretar o ingênuo personagem, ele desistiu da carreira de ator. No ano passado, concluiu um curso de licenciatura em ciências da comunicação. Hoje, com 48 anos, ele já revelou em entrevista ser portador de esquizofrenia e transtorno mental.

Abraham Pons (Daniel Zapata)

Imagem: Reprodução

Daniel era o líder intelectual da turma, 100% correto e incorruptível. Abraham fez somente mais duas novelas após "Carrossel". Seu último trabalho artístico foi em 2003, quando atuou no curta-metragem "Sin temor". É produtor de televisão e, em 2020, trabalhou como editor e assistente de diretor nas séries "A Casa das Flores" e "Alguém Tem Que Morrer".

Jorge Granillo (Jaime Palillo)

Jorge Granillo, o Jaime Palilo da primeira versão de "Carrossel" Imagem: Reprodução

Jaime Palillo era conhecido por seu coração enorme. Sempre repetia: "Mas que droga de cabeça!" quando não acertava um problema de matemática. Temia seu velho pai, Rafael Palillo, um mecânico de automóveis bondoso, mas exigente com os boletins escolares.

Jorge atuou apenas na novela "Maria Mercedes (1992)". Depois, ele se afastou da TV e hoje trabalha como advogado, aos 45 anos.

Imagem: Divulgação

Rafael Omar (Jorge del Salto ou Jorge Cavalieri)

Imagem: Reprodução

O menino "riquinho" da turma ostentava um invejável carrinho branco motorizado. Possuia inteligência acima dos padrões de sua idade, mas era pintado como um vilão. Apaixonado por Maria Joaquina, não era correspondido. Ainda assim, deixava o inocente Cirilo cheio de ciúmes. Omar abandonou a vida artística.

Imagem: Reprodução

Yoshiki Taquiguchi (Kokimoto)

O pequeno Kokimoto era conhecido por usar uma faixa de caratê na cabeça e por aprontar muitas travessuras na Escola Mundial. Era invocado e bom aluno. Yoshiki esteve no Brasil para divulgar a novela, que foi sua primeira e última participação na TV. Mora no Japão e trabalha na área corporativa.

Imagem: Reprodução

Hilda Chávez (Laura)

Imagem: Reprodução

Dona do bordão "isso é tão romântico", a garotinha era alvo de piadas por estar, supostamente, acima do peso. Também sem seguir carreira artística, Hilda estudou direito e tornou-se professora.

Imagem: Reprodução

Ludwika Paleta (Maria Joaquina)

Imagem: Reprodução

A polonesa Ludwika tinha apenas 10 anos quando estreou na TV mexicana como Maria Joaquina, a vilã mirim. Com a carreira mais longeva entre os colegas da antiga novela, a atriz coleciona personagens de sucesso em novelas conhecidas do público brasileiro, dentre as quais "Maria do Bairro" (1996), "Amigas e Rivais" (2001) e "Amante do Centauro" (2016)

Aos 45 anos, está na série "Mãe Só Tem Duas", da Netflix. É mãe de três filhos e casada desde 2013 com Emiliano Salinas, filho do ex-presidente mexicano Carlos Salinas, seu segundo marido.

Imagem: Reprodução/Instagram

Crystel Klithbo (Valéria)

Imagem: Reprodução

A meiga e pequena Valéria fazia roupinhas para ajudar o pai, que enfrentava dificuldades financeiras. Ela usava óculos fundo de garrafa e era a caçula do elenco à época. Quando cresceu, a atriz atuou em mais algumas novelas mexicanas. Atualmente, trabalha como coach fitness.

No remake de 2012:

Rosanne Mulholland (professora Helena)

Imagem: Reprodução/SBT

A atriz brasileira, de 43 anos, já tinha uma carreira na TV quando deu vida à personagem. Anos depois, migrou para a Globo e conquistou papéis em "Alto Astral" (2014) e "Malhação: Toda Forma de Amar" (2019).

Também atuou em diversos filmes e hoje se dedica à literatura e ao cinema infantil, com o filme "A Espera de Liz" e o livro "Para Onde Foi meu Coração?", lançados em 2022.

Stefany Vaz (Carmem)

Imagem: Divulgação/SBT/Reprodução/Instagram

A atriz e cantora que interpretou Carmem, aos 9 anos de idade, seguiu carreira na TV, no cinema e no teatro. Em 2015, gravou um disco com a banda "4Joy", formada com seus colegas do elenco de Carrossel. Hoje, aos 20, é influencer com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram.

Jean Paulo Campos (Cirilo)

Imagem: REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Com o fim do remake, o ator virou um dos apresentadores do infantil "Bom Dia & Cia" e integrou o elenco de "Carinha de Anjo" (2016). Em 2018, atuou em "Os Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro", filme de Danilo Gentili, e participou do programa "Dancing Brasil: Júnior".

Em 2024, viveu Yuri, em "Vai na Fé", novela da Globo.

Thomaz Costa (Daniel Zapata)

Imagem: Divulgação/SBT

Atualmente com 23 anos, o ator tinha 11 quando interpretou Daniel. Em 2013, teve um relacionamento com a colega de elenco Larissa Manoela, que conheceu nas gravações de "Carrossel". Em 2021, participou do reality "Ilha Record". Também se firmou como influenciador digital e se arriscou no OnlyFans.

Nicholas Torres (Jaime Palillo)

Imagem: Reprodução / Internet

Nicholas Torres tinha 13 anos quando encantou o Brasil ao dar vida ao personagem Jaime Palillo. Atualmente com 24, e completamente diferente de quando apareceu na novela do SBT, dedica-se à carreira musical. Além de fazer shows, suas músicas estão disponíveis nas plataformas digitais. É ainda apresentador de podcast e influenciador digital.

Léo Belmonte (Jorge del Salto ou Jorge Cavalieri)

Imagem: Reprodução/SBT

Após "Carrossel", o ator deu vida ao carismático Éder em "Gênesis", da Record TV. Hoje, aos 21 anos, já atuou na superprodução "Reis", novela da mesma emissora, e interpretou Zife, um jovem soldado que crê em outros deuses. Faz comerciais desde os seis anos.

Matheus Ueta (Kokimoto)

Imagem: Divulgação/SBT

Em 2013, a convite de Silvio Santos, Ueta passou a apresentar os programas "Bom Dia & Cia"," Sábado Animado" e "Clube do Carrossel", ao lado de Ana Zimerma. Na sequência, fez dublagens para o desenho animado do "Carrossel" e o personagem Bidu, no especial de Natal da Turma da Mônica.

Hoje, aos 19 anos, integra um time profissional de Counter Strike (CS:GO) e publica vídeos de treinos e gameplays em seu canal no YouTube.

Aysha Benelli (Laura)

Imagem: Divulgação/SBT/Reprodução/Instagram

Filha da cantora e apresentadora Simony e do rapper Afro-X, Aysha é atriz e também segue os passos dos pais com o microfone. Depois de estrear na TV com "Carrossel", participou dos dois filmes derivados da novela, repetindo sua personagem.

Aos 21 anos, ainda tem carreira como dubladora e, entre 2015 e 2017, teve um canal no Youtube. Recentemente, seu principal foco tem sido a carreira musical, no trap.

Larissa Manoela (Maria Joaquina)

Imagem: Reprodução/SBT

A atriz de 21 anos atuou em "Carrossel" e em "Cúmplices de um Resgate", outro remake brasileiro, e passou dez anos em programas infanto-juvenis do SBT. Em 2021, assinou com a Globo e entrou para a novela "Além da Ilusão". Nesse ano, fez parte do "De Volta aos 15", série da Netflix que também conta com Maisa.

Gustavo Daneluz (Mário Ayala)

Imagem: Divulgação / SBT

Daneluz tinha apenas 12 anos quando viveu Mário do remake brasileiro. Depois fez diversos trabalhos na TV, no cinema e no teatro, como ator e cantor. Na lista de produções mais recentes, protagonizou "Silvio Santos Vem aí", uma comédia musical em que interpreta o dono do SBT ainda jovem.

Maisa (Valéria)

Imagem: (Reprodução/SBT)

A apresentadora e atriz já era famosa quando interpretou Valéria. Ela estreou aos três anos, com participações no "Programa Raul Gil" (2005), da Record. Após ser contratada por Silvio Santos, apresentou um sem-número de atrações infantis, como "Sábado Animado" (2007-2011), "Domingo Animado" (2008-2010), "Bom Dia & Cia" (2009-2013) e "Carrossel Animado" (2009-2011). Entre 2008 e 2009, a emissora criou um quadro no "Programa Silvio Santos" para ela.

Teve ainda um programa solo, que durou de 2019 a 2020, quando deixou a emissora. Hoje, com 21 anos, ela já assinou contrato com a Netflix e estrelou a série "De Volta aos 15", série que foi renovada para a terceira temporada.