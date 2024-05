'Sabia onde e com quem ela estava', revela Caio Blat sobre flagra de Luisa Arraes

Caio Blat voltou a comentar sobre o flagra da esposa Luisa Arraes em nova entrevista. No dia 6, a atriz foi fotografada beijando o cantor Chico Chico, filho de Cássia Eller.

"É uma falta de respeito com um momento de lazer da pessoa. Eu sabia exatamente onde ela estava, com quem ela estava, faz parte do nosso acordo. Estamos juntos há sete anos e queremos continuar juntos por muito tempo ainda", disse Blat ao Extra.

O ator falou sobre o acordo entre eles, que estão em um relacionamento aberto. Juntos há seis anos, moram no mesmo prédio, mas em apartamentos diferentes.

"Eu sou um cara muito reservado na minha intimidade. Mas acho que a monogamia traz muito do patriarcado. Tem uma coisa antiga, de posse. Os homens sempre apareceram traindo e saindo sozinhos, e as mulheres ficavam mais submissas. Agora elas também estão tomando a sua liberdade, se empoderando, buscando uma igualdade de direitos entre os gêneros", refletiu o ator.

E continuou: "Quando você entra num casamento, sua identidade própria não acaba. Você tem os seus gostos, seus amigos, pode até sentir atração por outras pessoas. Tudo isso deve ser conversado e entendido, faz parte de um acordo e só fortalece o casal. É o que acontece com a gente".

O casal, que já havia atuado junto na peça Grande Sertão: Veredas, baseada em Guimarães Rosa, agora estrela uma adaptação cinematográfica também inspirada na obra. O filme chega aos cinemas em 6 de junho. Nesta quinta-feira, 23, tem pré-estreia com exibição gratuita no CineCarioca Nova Brasília, dentro do Complexo do Alemão.