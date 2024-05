Pista de 'Embalos de Sábado à Noite' vai a leilão por mais de R$ 1,5 milhão

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

A pista de dança do clássico filme "Embalos de Sábado à Noite" vai a leilão por mais de R$ 1,5 milhão no próximo mês.

O que aconteceu

A pista de dança é o principal item do leilão "Hollywood Legends", que ainda terá muitas peças emblemáticas de filmes e movimentará o mercado dos apaixonados por itens de coleção.

A pista de dança tem mais de 7 metros de comprimento por 5 metros de largura, além de ainda ter 288 lâmpadas. A peça foi feita exclusivamente para o filme e instalada na 2001 Odyssey Disco em Nova York, nos Estados Unidos, onde ocorreram gravações do filme e John Travolta deu vida ao personagem em muitas cenas.

A peça ficou por lá até o fechamento da boate. Depois, ela acabou sendo comprada por um ex-funcionário do local.

Esta não é a primeira peça que vá a leilão. O terno branco, com a camisa social preta, também foram arrematados no mês passado. O conjunto foi avaliado em US$ 150 mil (R$ 754 mil), mas vendido por um valor mais caro.

Confira outros itens que estarão no leilão. Há um adereço do primeiro filme de Indiana Jones, "Os Caçadores da Arca Perdida", roupa de boliche de Jeff Bridges em "O Grande Lebowski", que pode ser vendido por mais de R$ 1 milhão.