Suposto affair de Anitta, cantor mexicano já foi ameaçado por cartel

Anitta, 31, falou sobre sua relação com Peso Pluma, 24, com quem tem o hit Bellakeo.

Em uma entrevista a um programa mexicano, Anitta disse que ela e o cantor se amam. "Nós nos amamos muito e acredito que é isso o que importa. As pessoas têm muito a necessidade de colocar rótulos nas coisas, mas eu gosto de viver a vida e ver o que rola".

Quem é Peso Pluma

Além de Anitta, o cantor mexicano já lançou músicas em parceria com cantores como Becky G e Marshmello.

No Instagram, ele acumula 13,8 milhões de seguidores.

Peso Pluma iniciou sua carreira como cantor de narcocorrido, um subgênero musical do corrido mexicano que fala sobre tráfico de drogas. O cantor já contou ter feito composições para traficantes.

Apesar disso, o artista viu a carreira decolar com canções sobre o amor, como "Ella Baila Solo", que chegou ao topo do Spotify Global. Peso também é um sucesso nas redes sociais: ele tem mais de 14 bilhões de visualizações no TikTok e 50 milhões de ouvintes mensais.

O cantor já foi ameaçado de morte por um cartel mexicano. A informação é do TMZ, que divulgou a foto de uma faixa pendurada em uma ponte da cidade.

O cartaz faz referência a um show em Tijuana, no México, em outubro: "Isto vai para Peso Pluma, evite se apresentar no dia 14 de outubro, porque será seu último show devido a seu desrespeito e língua solta", diz a faixa.

A ameaça foi assinada pelo Cartel da Nova Geração de Jalisco, onde o artista nasceu. O grupo criminoso seria liderado por "El Mencho", um dos traficantes de drogas mais procurados do mundo.

A faixa foi pendurada na terça-feira, mesmo dia em que Peso Pluma se apresentou no VMA 2023. Ele concorria na categoria de artista revelação.

O apelido do rapper, que se chama Hassan Emilio Kabande Laij, é uma referência a categoria 'peso pluma' nas lutas livres, que diz respeito aos lutadores mais leve.