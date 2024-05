Nany People briga e xinga ao ser interrompida em entrevista

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Nany People, 58, xingou e brigou ao ser interrompida durante uma entrevista na pré-estreia do filme "De Repente, Miss" em São Paulo.

O que aconteceu

A atriz se irritou com uma pessoa da produção durante a entrevista na capital paulista. Nany foi interrompida mais de uma vez enquanto cedia uma entrevista ao jornalista Paulo Gonçalves, da RTN TV.

A pessoa pedia para que ela terminasse o papo para fazer uma foto com os demais atores do filme. "Eu estou em uma entrevista, meu amor. Você escolhe o que você quer da vida, c********, gritou Nany.

Ela ainda continuou: "Não se faz isso. Chamou, espera, p*****! As pessoas fazem com a gente até o que a gente deixa. Se não, a gente fica fantoche. Aí sabe o você faz? Não fala mais com ninguém", afirmou ela, que estava irritada.

Em seguida, ela se direcionou ao jornalista e pediu desculpa. "Tem mais alguma coisa para você perguntar? Você me desculpa". O jornalista afirmou que tinha terminado as perguntas, e, depois, Nany se virou para a pessoa que a interrompeu. "Você foi super deselegante!", disse ela.