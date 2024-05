Lizi chama Edlaine de 'tonta pra c*aralho' e declara guerra: 'Suja'

Lizi e Edlaine declararam guerra uma contra a outra hoje (23) após uma troca de farpas em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Na tarde de hoje, Lizi se irritou com a conversa no quarto do grupo formado por Edlaine, Kaio, Any e Taty Pink. Lizi, que dormia no cômodo, perguntou se "custava" eles conversarem em outro lugar.

Edlaine respondeu que eles estavam falando baixo e que a área externa estava fechada. "A gente quer falar aqui", afirmou. E apontou: "Vocês fazem barulho de madrugada lá fora".

Mais tarde, em conversa com Kaio, Edlaine disse que "vai pensar" se dormirá durante a tarde ou não, para ver se Lizi a impedirá. "Essa guerra é de vocês", disse Kaio.

As duas trocaram farpas novamente no quarto, mais tarde. "Liziane, Liziane. Tu tem certeza que quer essa guerra? Eu vou até o final, e eu sou suja. Tu dorme mais que eu, minha filha, vou te acordar com tampa de panela", disse Edlaine.

Lizi provocou. "Bora?", perguntou, sobre a guerra. "Bora", respondeu Edlaine.

A conversa foi finalizada, mas minutos depois, elas trocaram farpas novamente, até iniciarem uma nova briga. "Você é uma pessoa prepotente, e se eu não vou dormir, você também não vai. Você não queria comprar uma briga? Agora você comprou", disse Lizi. "Tô querendo comprar briga de ninguém, não", respondeu Edlaine.

Lizi disse ter achado Edlaine "tonta pra caralho" na fase da Vila, mas que agora a vê como "arrogante". "Fica aí com a sua prepotência", afirmou.

A Conquisteira ainda disse que Edlaine "não tem opinião alguma", e a rival pediu para que Lizi explicasse o motivo. "Vários motivos", respondeu.

Quem tem razão?

Na madrugada de hoje (23), Lizi e Vinigram traçaram estratégias de jogo. "Se voltar Brenno e Mari, o negócio tá feito para o nosso lado", disse Lizi, sobre a berlinda em que os dois amigos disputam com Any.

