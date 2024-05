Kelly Rowland diz por que brigou com segurança em tapete vermelho de Cannes

Kelly Rowland, 43, revelou o motivo pelo qual discutiu com uma segurança durante sua passagem pelo tapete vermelho do festival de Cannes, na França, na terça-feira (21).

O que aconteceu

Rowland ficou incomodada após ser puxada várias vezes pela segurança e afirmou ter seus "limites". "A mulher sabe o que aconteceu, eu sei o que aconteceu. Eu não recuei e ela sentiu que não deveria recuar também", declarou a atriz e cantora em entrevista à Associated Press.

A artista destacou que outras famosas que estiveram no festival não precisaram passar pelo mesmo constrangimento. "Outras mulheres que não se parecem comigo estiveram aqui e não foram escoltadas para fora da tapete, empurradas ou mandadas para fora".

Kelly Rowland se desentendeu com a segurança durante a premiére do filme "Marcello Mio". A famosa foi fotografada apontando o dedo e gritando com a funcionária do evento.

Segurança teria pisado no vestido de Rowland. Segundo a imprensa norte-americana, a artista não ficou irritada com a mulher por isso, mas se incomodou após ser apressada para que deixasse o tapete vermelho.