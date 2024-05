Junior fala de cena nu e expõe crise no casamento: 'Foi muito doído'

Junior Lima, 40, detalhou a cena em que fica nu em um clipe e expôs a crise no casamento com Mônica Benini, 38, que ele descreveu como um período muito dolorido.

O que aconteceu

O cantor, que lança a segunda parte do álbum nesta quinta-feira (23), falou dos problemas conjugais, que quase arrecataram em uma separação, em entrevista ao Gshow. Junior afirmou que uma das músicas é inspirada na crise da relação, na terceira faixa do "Solo. Vol 2" - "Dá Pra Ser Leve".

Eu a compus em um lugar gostoso porque já tinha passado a tormenta, já estávamos conseguindo nos reencontrar, nos entender melhor, que eram coisas externas que a gente estava deixando influenciar na nossa relação. Junior Lima

A crise no casamento aconteceu durante a pandemia. O cantor afirmou que o período foi marcado por muita dificuldade entre os dois, que são casados há 11 anos e são pais de Otto, 7, e Lara, 2.

A gente passou por um período [difícil], além do estresse todo da pandemia. Eu a Mônica somos pessoas muito sensíveis ao nosso entorno. Então foi muito doído. Junior Lima

O irmão de Sandy detalhou como o casal viveu o momento conturbado na relação durante a pandemia da covid-19. Ele falou que as notícias sobre a pandemia o afetavam muito e ainda lidavam com obras em casa. "Chegou uma hora que a gente estava deixando esse estresse entrar na nossa relação. E a gente não é assim", disse.

A gente não chegou a terminar de fato, mas a relação teve um período que estava uma bosta, estava muito ruim. Talvez para os dois, aquela relação já estivesse fadada ao fim. E aí foi melhorando e entrei nesse camping de composição. Junior Lima

Ele ainda comentou sobre a cena que aparece totalmente pelado no clipe de "Seus Planos". "Sabia que iria gerar uma polemicazinha com a cena do cantor pelado na banheira. Hoje em dia, a gente tem que trabalhar com isso também. Quando pensei na história do banheiro, minha equipe concordou e disse: 'Vai ser pelado, pelado'. Então vamos", contou.