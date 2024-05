História pesada e best-seller: qual a ordem dos livros 'É Assim que Acaba'

Do UOL, em São Paulo

Um dos livros mais vendidos no Brasil, com mais um milhão de cópias comercializadas, "É Assim que Acaba" ganhou uma adaptação para o cinema. Se você quer ler as obras originais antes de conferir a história nas telonas, saiba abaixo qual a ordem dos lançamentos escritos por Colleen Hoover.

"É Assim que Acaba (2016)"

Considerado o romance mais pessoal da carreira de Hoover, a obra discute temas como violência doméstica e abuso psicológico. A história fala sobre Lily, uma jovem que se mudou de uma cidadezinha do Maine para Boston, se formou em marketing e abriu a própria floricultura.

Em um dos terraços da cidade ela conhece Ryle, um neurocirurgião confiante, teimoso e talvez até um pouco arrogante, com uma grande aversão a relacionamentos, mas que se sente muito atraído por ela.

Quando os dois se apaixonam, Lily se vê no meio de um relacionamento turbulento que não é o que ela esperava. O livro é uma narrativa sobre a força necessária para fazer as escolhas certas nas situações mais difíceis.

Colleen Hoover se tornou uma das autoras mais vendidas no país Imagem: Divulgação

"É Assim que Começa (2022)"

Lily Bloom continua administrando a floricultura e Ryle Kincaid ainda é um cirurgião. Mas agora os dois estão oficialmente divorciados e dividem a guarda da filha, Emerson.

Quando Lily esbarra em Atlas ? com quem não fala há quase dois anos ?, parece que finalmente chegou o momento de retomar o relacionamento da adolescência, já que ele também está solteiro e parece retribuir os sentimentos de Lily.

Apesar de divorciada, Lily não está exatamente livre de Ryle. Culpando Atlas pelo fim de seu casamento, o médico não está disposto a aceitar o novo relacionamento da ex. Alternando entre os pontos de vista de Atlas e Lily, o livro retoma logo após o epílogo de 'É assim que acaba' .

O filme

Estrelado por Blake Lively e Justin Baldoni, o longa é inspirado no primeiro livro escrito por Colleen Hoover. No trailer lançado recentemente, a produção demonstrou que dará maior ênfase nas violências que Lily sofreu no relacionamento. A estreia de "É Assim que Acaba" está marcada para o dia 8 de agosto.