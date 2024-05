Filha de político e artista: saiba quem é venezuelana flagrada com Vini Jr

Vini Jr, 23, foi flagrado em clima de romance ao lado da artista venezuelana Corina Smith, 32, durante show do rapper porto-riquenho Myke Towers, em Madri, na Espanha.

Saiba quem é Corina

Corina Smith é uma personalidade bem conhecida na Venezuela. Filha do político Roberto Smith Perera, ela começou a fazer sucesso como atriz ao participar da novela "Somos tú y yo: Un nuevo día", lançada em 2009.

Além das telinhas, ela também trabalha como modelo e no ramo musical. Em 2015, Smith estreou seu primeiro single "La Difícil", mas o primeiro álbum de estúdio, intitulado "Triste Pero Siempre Mami", foi lançado apenas em 2023.

Corina acumula 2,8 milhões de seguidores no Instagram. Na plataforma, ela e Vini Jr seguem um ao outro e já trocaram elogios nos comentários de suas respectivas publicações.

Visita ao Santiago Bernabéu. Recentemente, a venezuela marcou presença no estádio do Real Madrid, clube defendido pelo jogador brasileiro. Ela compartilhou imagens no estádio, com direito a uma foto de Vini Jr no telão.