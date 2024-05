Você sabia? Fabio Jr. tentou nome artístico gringo antes de ficar famoso

O cantor Fabio Jr. foi recentemente entrevistado no programa "Som Brasil", da TV Globo, em comemoração aos seus 70 anos de idade e 50 de carreira.

Apesar de ser um nome consolidado da música brasileira, poucas pessoas da nova geração sabem que ele no início da carreira se apresentava com um nome gringo.

Antes de ser Fábio Jr., o cantor usava o pseudônimo Mark Davis na década de 1970, quando começou sua carreira artística.

Antes de ter uma carreira solo como Mark Davis, ele foi vocalista de uma banda chamada Uncle Jungle.

No documentário "História Secreta do Pop Brasileiro", dirigida pelo jornalista André Barcinski e disponível no Prime Video, é contado que era comum artistas em meados da década de 1970 e 1980 terem nomes estrangeiros e cantarem em inglês, mas sem ter carreira no exterior.

Em entrevista ao programa "Caldeirão com Mion" no ano passado, Fábio Jr. explicou que havia uma grande valorização pelo inglês, mas que ele mesmo não falava o idioma. "A gente fazia shows, mas ninguém falava em inglês", afirmou.

Fábio Jr. deixou o nome gringo em meados de 1980 e chegou a ter apenas um LP lançado com o nome de Mark Davis.