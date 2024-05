Fábio Jr. comenta namoro com Maria Bethânia: 'Foi bom demais'

Fábio Jr. recebeu uma homenagem do Som Brasil (Globo), nesta quarta-feira (22), pelos 50 anos de carreira e relembrou alguns relacionamentos.

O que aconteceu

Conhecido por seu romantismo e os muitos amores, Fábio falou do namoro com Maria Bethânia e Gal Costa. Com a irmã de Caetano Veloso, o romance foi inesquecível:

Foi bom demais. É sempre sério [os namoros]. Eu não fico falando dessas coisas [sobre arte com elas]. Era para estar junto. Com Gal foi a mesma coisa . Fábio Jr.

Casado com fã há 12 anos. O cantor lembrou de quando conheceu Maria Fernanda Pascucci, durante um show no Clube Araraquarense, em Araraquara, São Paulo, em 2011.