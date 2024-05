Emily Garcia exibe curativos após se machucar para pegar buquê em casamento

Emily Garcia exibiu curativos após se machucar para pegar buquê em um casamento nesta quarta-feira (22).

O que aconteceu

A influenciadora digital mostrou os machucados em sua perna em um story no Instagram. Deitada, ela comentou sobre a situação inesperada na cerimônia de Thamara Maia e Mayara Bouvier, que são amigas de Carlinhos Maia.

Ela só tinha um buquê um sonho. Emily Garcia

Em seguida, ela respondeu alguns comentários ao mostrar os curativos. As seguidoras comentaram "a maldade do povo é sem limites com você" e "longe do bando de invejosos e recalcados". Emily, então, comentou: "Eu me faço de besta, mas pode ter certeza que eu sei quem é cada um".

A influenciadora ainda desabafou sobre a situação no evento. "Em certos eventos, temos que ser educados até com quem é capaz de nos apunhalar pelas costas, ou até já apunhalou de fato. Mas isso não significa que somos obrigados a levar esse tipo de pessoa para nossas vidas".

"Exemplo: observem quem são meus amigos e andam comigo no dia a dia. Pouquíssimas pessoas, e tá tudo bem. Enquanto vocês mandam eu abrir os olhos, já abri até demais e sei quem é cada um", acrescentou ela.

De acordo com a Quem, Emily se meteu em uma confusão na hora do buquê. Ela estava em frente ao palco da festa e conseguiu pegar um dos buquês, mas foi derrubada no chão duas vezes.