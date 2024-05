Em momento decisivo, Cida sofre com provação e salva vida de inimiga

No episódio de 'Cheias de Charme' desta quinta-feira (23), Elano visita Lygia e pede conselho por achar que Ernani acoberta Conrado. A advogada pede para Elano ter cautela com acusações contra Ernani.

Penha fala a Sandro que é livre e joga na cara todas as tramoias dele. Ivone é contratada por Máslova e descobre que ela é sogra de Otto. Cida encontra Brunessa chorando, dizendo que está perdendo o bebê.

Cida leva Brunessa para hospital, mas ela perde o bebê. Chayene recebe convite de Regina Casé. Fã diz a Fabian que gosta dele com Rosário. Inácio e Rosário se reconciliam.

Fabian vai até bufê falar com Rosário. Rosário esconde Fabian no armário do bufê e tenta disfarçar pedindo para Inácio ir ao mercado. Fabian diz lamentar não encontrar Rosário no palco.

Rosário janta com Inácio mas lembra de Fabian. Brunessa vai até casa de Liara e pede emprego na Galerie. Otto vê fotos de Penha e lembra dela.