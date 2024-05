Dieguinho: João Guilherme acerta ao evitar imitar o pai famoso, Faustão

Dieguinho Schueng e seus convidados, os vlogueiros Flávia Gusmão e Cláudio Cordeiro, repercutiram a notícia de que João Guilherme Silva, 20, deve ser dispensado pela Band devido à baixa audiência de seu Programa do João.

Independente de qualquer outra coisa, Dieguinho enxerga como um acerto de João o não ter se rendido à tentação de imitar o pai famoso, Fausto Silva, 74. "O João não é o Faustão - e isso é muito legal, porque pode construir seu próprio jeito de apresentar o programa", ponderou ele, no programa Central Splash.

Flávia concorda que João foi por um caminho mais sábio ao optar por construir seu próprio estilo de apresentar. "Essa coisa de ter um pai famoso e seguir a carreira dele é complicado, porque sempre vai haver a comparação. Claro que ele aprendeu muito com o pai, mas com certeza tem muito chão pela frente."

Cláudio, por sua vez, opina que fugir ao máximo do estilo 'Faustão' de fazer TV seria a única saída para dirimir as comparações. "O básico é fazer completamente a contramão do que o pai faria para quebrar essa associação logo de cara. Talvez seja essa a estratégia para viver nessa sombra gigantesca e impossível de escapar, porque é a comparação é inevitável."

A Grande Conquista não entrega começo, meio e fim de histórias

Dieguinho Schueng, Flávia Gusmão e Cláudio Cordeiro repercutiram também o conflito entre Liziane Gutierrez, 38, e Edlaine Barboza, 29, em A Grande Conquista (Record).

Dieguinho opina que Edlaine faz parte de uma ala no elenco do reality que tem grande potencial para se destacar no jogo. "A Edlaine está certa em cavar esta treta e não fugir dela. Eu gosto do jogo da Edlaine, acho-a uma jogadora com potencial. Esse elenco [atual] tende a desenvolver mais enredos e histórias à medida que o tempo passar."

Ele chamou ainda a atenção para a maneira falha como a edição do reality da Record tem entregado as narrativas do confinamento ao grande público. "A edição de A Grande Conquista não está conseguindo entregar para nós o início, o meio e o fim. Eles entregam o meio, depois o fim, no outro dia entregam o começo... Isso nos deixa meio perdidos nas histórias."