Dieguinho: Eliana no The Masked Singer é ótima opção para ela na Globo

Apontada como possível nova apresentadora do Video Show na Globo ou de um programa de entrevistas na GNT, Eliana ainda não tem seu futuro definido.

No Central Splash de hoje (23), Dieguinho disse gostar da ideia de ver a apresentadora em um canal fechado. "Eliana não faz o perfil de fazer programa por temporada. Ela é meio workaholic, gosta de estar sempre no ar e na TV. Nunca parou de trabalhar", afirmou.

O comentarista acredita que, além de excelente apresentadora, ela "não tem mais a marca do SBT na testa". "Há alguns anos, ela tem a cara da Globo. O problema é que ela vai ser mais uma na Globo — e não 'A Eliana'", comentou.

Bárbara Sayrne levantou uma outra especulação que tem circulado nos bastidores, sobre Eliana apresentar o The Masked Singer. Dieguinho disse que ela se sairia bem no programa, mas que não deve querer "assumir algo que outra [Ivete] começou". "Não vai querer comparações, então acredito que não iria aceitar", afirmou. "Ela teria pouca participação".

Projeto específico para Eliana

No programa, Dieguinho também disse que Eliana pode incorporar a grade da emissora com uma novidade. "O que eles poderiam — ou podem — estar planejando é dar um programa vespertino para ela. Criar um produto novo para as tarde da Globo" avaliou.

Saryne disse acreditar que a apresentadora vá para o GNT, mas que seria "um desperdício" tê-la fora do canal aberto.

