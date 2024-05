Cristina e Débora armam arapuca e Rafael faz Serena chorar com fala cruel

No capítulo de 'Alma Gêmea' desta sexta-feira (24), Serena fica com vergonha de jantar à mesa com Rafael, pois não sabe usar os talheres. Felipe come o frango com a mão para não constranger Serena.

Rafael faz o mesmo. Serena fica satisfeita e come também. Felipe diz a Rafael que o apoiará se ele ficar com Serena. Agnes fica indignada ao saber que Rafael se convenceu de que Serena é Luna.

Cristina conta para Vera que Rafael está apaixonado por Serena e pede que ela o ajude a voltar à razão. Crispim cai na trolagem de Mirna, que tenta lhe dar palmadas, mas Mirna pede ajuda e o policial Arthur a socorre.

Raul se recusa a abrir o cofre para que Olívia pegue suas joias. Rafael afasta Setena de Hélio e ela fica chateada. Hélio confessa para Rafael que ama Serena, mas garante que ela é pura e não merece a desconfiança do botânico.

Rafael pede perdão a Serena. Débora diz a Cristina que elas precisam convencer Rafael a dar uma festa para apresentar Serena à sociedade, pois ela o fará passar vergonha e ele vai se desiludir. Serena vê o reflexo de Luna no espelho e não entende por que ela chora.

Raul garante a Kátia que vai recompensá-la se ela lhe disser quem a mandou armar um escândalo no clube, e Kátia revela que foi abordada por Guto. Vera fala para Rafael que ele vai sentir vergonha de Serena. Ela ouve e fica magoada.