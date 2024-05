Bodybuilder! Juju Salimeni compara pernas musculosas às do noivo

Juju Salimeni, 37, usou suas redes sociais para fazer uma comparação de sua silhueta à do noivo, o fisiculturista Diogo Basaglia, 27.

O que aconteceu

O casal treinou junto, na noite de ontem, e exibiu suas pernas lado a lado para saber quem é mais musculoso.

De acordo com a enquete feita nos stories do Instagram da influenciadora fitness, suas pernas são as mais definidas.

Diogo Basaglia é fisiculturista e compete na categoria Men's Physique.

