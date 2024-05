Bell Marques exibe foto de Mari Gonzalez em meio a boato de affair com Pipo

Após Mari Gonzalez, 30, posar com a mãe de Pipo Marques, agora foi a vez de Bell Marques, 71, compartilhar a foto da família com a influenciadora digital.

O que aconteceu

Na foto, Mari posa ao lado de Ana Marques, mãe de Pipo, e de Patrícia Guerra, casada com Rafa Marques, irmão do suposto affair. As três estão todas vestidas de preto e arrumadas para curtir uma noite em Lisboa, em Portugal. A influenciadora digital compartilhou em seus stories no Instagram.

Depois, Bell também compartilhou a foto da família com a influenciadora digital. "Três meninas do Brasil, três corações democratas", escreveu ele.

O grupo está em viagem pelo país português para shows de Bell Marques. O cantor se apresentará nesta sexta-feira (24) em Algarve, no sábado (25) em Lisboa e, no Porto, no domingo (26).

Rumores de affair com Pipo. Os rumores de que Maria estaria vivendo um romance com Pipo aumentaram em abril deste ano, quando eles se hospedaram no mesmo resort em Alagoas.

Mari viveu um relacionamento de oito anos com Jonas Sulzbach, que chegou ao fim em outubro do ano passado. Eles estavam noivos.